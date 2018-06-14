名家論壇》盧燕俐／誰能貸到1.56%房貸利率？

某日，一位名醫好友興沖沖的來電詢問，「有什麼比較穩健的理財商品可以投資？我想進行套利！」原來，銀行看好他的還款能力，三不五時來拜訪，希望他多貸一些錢，早先名醫並不想再貸，可是近期聽到利率已殺到1.56％，實在太迷人，心中盤算著：隨便買個高股息股票或債券基金，獲利扣掉利息還能倒賺，不貸實在太可惜！

看到媒體斗大標題：「鼓勵年輕人成家，房貸利率下殺到1.56%！」我不禁啞然失笑，因為實情是，這個方案根本「看得到吃不到」，不是為拯救年輕人誕生，而是為高資產族和專業人士所設計，對青年成家沒有任何幫助。

於是，他決定貸款上千萬元，而銀行專員也很開心，終於又找到一位優質的客戶，離業績目標又邁進一步。

相較下，我認識的另一位年輕後輩，就沒這麼幸運。夫妻倆都是普通上班族，月薪加起來7萬多元，看到媒體爭相報導1.56%專案，想說看房也好一陣子，順勢到銀行打聽一下，一旦真的下手買房，利息到底可以省多少，負擔是否真的能減輕。

結果，他問了兩家銀行，得到的答案都一致。「您比較適合青年安心成家方案，前兩年利率分別是1.62％和1.72％，第三年起則是1.74％；您的資格申請1.56%專案，應該是不會通過。」

蝦米？原來1.56%不是住在台灣這塊土地上，人人皆可適用？年輕後輩忍不住再追問，「哪些人算是符合銀行資格呢？」專員很不好意思的解釋，任職製造業1000大、服務業500大、金融業100大，以及醫師、律師、會計師、精算師等專業人士，會優先通過審核。

他後來氣急敗壞的不停抱怨，「銀行就是有差別待遇，收入低的，利率就是比較差。」這不難理解，銀行不是慈善單位，誰是大戶、誰總是還款拖欠，各銀行都有優質名單和黑名單。這是個無解的問題。

唯一可以自立自強的部分，就是靠著自身的談判能力，在利率上扳回一城。以我自身幾次貸款經驗，向薪轉戶銀行貸款，不見得有最佳利率，因為這牽涉到銀行內部整體的貸款政策；向規模小的銀行貸款，利率往往也占不到便宜，因為規模小，不見得願意加入殺價流血戰。

比較可行的方式，就是至少問個三、五家銀行，包括公股銀行和民營銀行，再用A銀行給的利率，去跟C銀行殺價，儘管會占去一些時間成本，但只要能少個0.3％到0.5％，對小資上班族來說，還是能省點荷包。

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com