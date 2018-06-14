NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈台灣思想狹隘　有馬妹全家移民美國菜鳥索托雙響砲　國民5:4勝洋基8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

世足／世界盃今開踢 　嚴選日本隊超帥10球星

記者吳政紘／綜合報導2018/06/14 09:27
▲酒井高德。（圖／美聯社／達志影像）
▲酒井高德。（圖／美聯社／達志影像）

日本隊今年俄羅斯世足賽被分到H組，跟哥倫比亞、波蘭、塞內加爾同組，不過日本隊球星一個比一個帥，都是不少球迷眼中的「天菜」，接下來我們就要一一介紹：

4號 本田圭佑

過去日本隊都有「史上最帥」的球星在陣，不管是中田英壽、稻本潤一等都獲得不少球迷支持，本田圭佑綽號是「凱撒」，因為他有大帝般的宰制力，還有他獨特的時尚感，兩手戴錶，並且接下不少代言，本季從AC米蘭轉往墨西哥聯盟踢球，他就是日本隊的攻擊發動機。


▲本田圭佑。（圖／美聯社／達志影像）

13號 武藤嘉紀

擁有模特兒小臉特質，加上讓人會融化般的笑容，説武藤嘉紀是「少女殺手」也不為過，他就讀慶應大學就跟FC東京簽約，拿下不少獎項，現在在德甲Mainz 05俱樂部踢球。

▲武藤嘉紀（圖／美聯社／達志影像）

7號 柴崎岳

曾效力鹿島鹿角隊的超級帥哥柴崎岳，連續2年蟬聯J聯盟最帥運動員投票第一名，他也跟關傑尼的大倉忠義有幾分神似，目前效力西甲特內里費俱樂部，睽違1年10個月回到國家隊。


▲柴崎岳（圖／美聯社／達志影像）

16號 山口螢

外型陽剛粗獷，但獲得不少少女喜愛的山口螢，金髮造型很讓人注目，本季開始擔任大阪櫻花10號重責大任，個性也很認真、負責。


▲山口螢。（圖／美聯社／達志影像）

1號 川島永嗣

日本隊不動守護神，長期活躍的川島永嗣會說七國語言，英文、義大利文、葡萄牙語、西班牙文等，就連法文、荷蘭語也都有學，而他老婆也是哥倫比亞跟日本混血的超美人，很受到球迷歡迎。


▲川島永嗣。（圖／美聯社／達志影像）

10號 香川真司

曾在6月國際友誼賽左肩脫臼，一度可能離開國家隊，但香川真司平安復出，不管是運動廠商等邀約合作不少，是日本隊帥哥代表，目前效力德甲多特蒙德俱樂部。


▲香川真司。（圖／美聯社／達志影像）

17號 長谷部誠

德國法蘭克福俱樂部所屬的日本球員長谷部誠，一直都是日本隊隊長的最佳人選，2011年他出版的書賣了140萬本，結果他把版稅全部捐給東日本大地震受災戶，去年跟女星佐藤亞璃紗結婚，7月就會當爸。


▲長谷部誠（圖／美聯社／達志影像）

14號 乾貴士

西班牙足球聯賽皇家貝提斯俱樂部所屬的亁貴士，5月曾對巴賽隆納單場拿下2分，平時愛用IG等，常被粉絲留言灌爆。


▲乾貴士（圖／美聯社／達志影像）

18號 大島僚太

今年的日本J聯盟帥哥選拔第二名，效力川崎前鋒隊的大島僚太，端正五官，可愛的笑容，是「師奶殺手」，尤其他身高168公分雖然不高大，但卻有很棒的運動天份，拿到第一份薪水，還幫老媽買項鍊，又孝順又帥。


▲大島僚太。（圖／美聯社／達志影像）

21號 酒井高德

效力於德國漢堡俱樂部的酒井高德，有著混血兒般的氣質，父親是日本人，母親是德國人，2歲時他從美國紐約回到日本新潟，哥哥是柔道選手，他的弟弟也都在踢足球，是不折不扣的運動世家。


▲酒井高德。（圖／美聯社／達志影像）

 

新しいスパイクを履いていいトレーニングできてます👍 #HereToCreate #X18 #スプリントスパイク #createdwithadidas

GotokuSakai_official（@sakai_go1123）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 6 日 上午 5:31 張貼


 

 

 

關鍵字日本足球世足世界盃不死鳥帥哥
鬼才梅登又有新招　這次是一七對調俄羅斯踢沙國賠率高　主辦國贏面大

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan