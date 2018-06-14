世足／世界盃今開踢 　嚴選日本隊超帥10球星

日本隊今年俄羅斯世足賽被分到H組，跟哥倫比亞、波蘭、塞內加爾同組，不過日本隊球星一個比一個帥，都是不少球迷眼中的「天菜」，接下來我們就要一一介紹：
4號 本田圭佑
過去日本隊都有「史上最帥」的球星在陣，不管是中田英壽、稻本潤一等都獲得不少球迷支持，本田圭佑綽號是「凱撒」，因為他有大帝般的宰制力，還有他獨特的時尚感，兩手戴錶，並且接下不少代言，本季從AC米蘭轉往墨西哥聯盟踢球，他就是日本隊的攻擊發動機。
▲本田圭佑。（圖／美聯社／達志影像）
13號 武藤嘉紀
擁有模特兒小臉特質，加上讓人會融化般的笑容，説武藤嘉紀是「少女殺手」也不為過，他就讀慶應大學就跟FC東京簽約，拿下不少獎項，現在在德甲Mainz 05俱樂部踢球。
▲武藤嘉紀（圖／美聯社／達志影像）
7號 柴崎岳
曾效力鹿島鹿角隊的超級帥哥柴崎岳，連續2年蟬聯J聯盟最帥運動員投票第一名，他也跟關傑尼的大倉忠義有幾分神似，目前效力西甲特內里費俱樂部，睽違1年10個月回到國家隊。
▲柴崎岳（圖／美聯社／達志影像）
16號 山口螢
外型陽剛粗獷，但獲得不少少女喜愛的山口螢，金髮造型很讓人注目，本季開始擔任大阪櫻花10號重責大任，個性也很認真、負責。
▲山口螢。（圖／美聯社／達志影像）
1號 川島永嗣
日本隊不動守護神，長期活躍的川島永嗣會說七國語言，英文、義大利文、葡萄牙語、西班牙文等，就連法文、荷蘭語也都有學，而他老婆也是哥倫比亞跟日本混血的超美人，很受到球迷歡迎。
▲川島永嗣。（圖／美聯社／達志影像）
10號 香川真司
曾在6月國際友誼賽左肩脫臼，一度可能離開國家隊，但香川真司平安復出，不管是運動廠商等邀約合作不少，是日本隊帥哥代表，目前效力德甲多特蒙德俱樂部。
▲香川真司。（圖／美聯社／達志影像）
17號 長谷部誠
德國法蘭克福俱樂部所屬的日本球員長谷部誠，一直都是日本隊隊長的最佳人選，2011年他出版的書賣了140萬本，結果他把版稅全部捐給東日本大地震受災戶，去年跟女星佐藤亞璃紗結婚，7月就會當爸。
▲長谷部誠（圖／美聯社／達志影像）
14號 乾貴士
西班牙足球聯賽皇家貝提斯俱樂部所屬的亁貴士，5月曾對巴賽隆納單場拿下2分，平時愛用IG等，常被粉絲留言灌爆。
▲乾貴士（圖／美聯社／達志影像）
18號 大島僚太
今年的日本J聯盟帥哥選拔第二名，效力川崎前鋒隊的大島僚太，端正五官，可愛的笑容，是「師奶殺手」，尤其他身高168公分雖然不高大，但卻有很棒的運動天份，拿到第一份薪水，還幫老媽買項鍊，又孝順又帥。
▲大島僚太。（圖／美聯社／達志影像）
21號 酒井高德
效力於德國漢堡俱樂部的酒井高德，有著混血兒般的氣質，父親是日本人，母親是德國人，2歲時他從美國紐約回到日本新潟，哥哥是柔道選手，他的弟弟也都在踢足球，是不折不扣的運動世家。
▲酒井高德。（圖／美聯社／達志影像）
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GotokuSakai_official（@sakai_go1123）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 6 日 上午 5:31 張貼