修杰楷挑戰地表最強人車接力賽　這次從台東出發

地表最強人車接力賽HOOD to COAST第二屆正式啟動，去年首度進駐台灣落腳花蓮，吸引各方路跑好手組隊共襄盛舉，第二屆賽事將在今年11月10日於台東鹿野高台登場，本屆賽事規模服務更升級，賽道難度也更加提升，更邀請熱愛自我挑戰的修杰楷擔任賽事代言人，帶頭號召挑戰這場殿堂級賽事。

地表最強人車接力賽HOOD to COAST去年首次進駐台灣，落腳在景色優美的花蓮，吸引各方路跑好手組隊參加，共同參與這場頂級人車接力賽。



▲地表最強人車接力賽HOOD to COAST（圖／吳政紘攝）

賽事邁入第二屆，將在11月10日於台東登場，並推出全新賽道，從台東鹿野高台出發，一路經過多良車站與龍磐草原，最終在墾丁小灣海灘熱鬧開趴，慶祝團隊攜手完成「一生中必要完成的賽事」，讓跑者深刻體會從山岳跑到海灘的賽事精髓。本屆賽事全長174公里，全新賽道不僅提供跑者不同於去年的全新風貌，比賽難度也更加提升，將經過號稱單車環島天堂路的壽卡鐵馬驛站，本賽段跑者將一人獨跑18公里，更需經歷上升400公尺的爬坡路段，堪稱本屆難度最高的賽段。

起源於美國的殿堂級賽事HOOD to COAST被許多跑者視為「一生必參加的賽事」，本次賽事獲得全新合作夥伴的大力支持，BMW總代理汎德繼2017世大運後，再次投入體育運動，贊助BMW X系列性能休旅車作為限量比賽用車，挑戰無所限的陪伴跑者征戰各種地形，打造最舒適的備戰與休息空間。此外，NIKE+ RUN CLUB也為本屆賽事打造專屬訓練營，提供跑者完整訓練計畫，全力為超高難度賽事備戰。

修杰楷表示：「在比賽之前會加強跑步訓練，特別是山路的訓練，期望能在這場高難度賽事突破自我極限，並在比賽過程中體驗在地風光；而對於這場強調團隊精神的賽事，修杰楷也透漏自己尋找隊友的標準，不只有高超的跑步實力、具備團隊默契、高超開車技術以及可以帶動氣氛的隊友，期望透過團隊合作與隊友共同完成這場高難度賽事！針對全新賽道，修杰楷也表示這次的賽道非常適合度假，有機會會帶家人一起參加。」

去年表現優異的兩支隊伍也特別受邀出席記者會，兩隊在去年以不到13小時的時間完成全長172公里的賽事，超凡的表現成功爭取到中國賽門票，將於6月30日代表台灣用四輪與雙腳出征挑戰中國張家口HOOD to COAST，主辦單位也特別準備錦旗給兩隊隊長，期待創下更亮眼的成績。