南韓地方選舉 初步開票執政黨壓倒性大勝

（中央社首爾13日綜合外電報導）南韓在美國總統川普和北韓領導人金正恩歷史性峰會隔天舉行地方選舉，根據初步開票結果，南韓總統文在寅領導的執政共同民主黨（Democratic Party）贏得壓倒性大勝。

這將是文在寅自大約一年前上任以來的首次選舉勝利，對於促成冷戰宿敵美國與北韓破冰空前會面的文在寅而言，這將被廣泛視為如虎添翼。

韓聯社報導，根據初步開票結果，在17個市．道廣域行政區首長選舉中，執政共同民主黨遙遙領先，確定獲得壓倒性勝利。

報導稱，根據中央選舉管理委員會的統計，截至晚間10時30分，共同民主黨候選人在包括首都圈在內的13個市和道保持絕對優勢，第一大在野黨自由韓國黨（Liberty Korea Party）候選人只在2處領先。