改國名以解與希臘紛爭 馬其頓總統反對

（中央社史高比耶/雅典13日綜合外電報導）希臘與鄰國馬其頓為化解近30年的紛爭，昨天達成馬其頓改為北馬其頓共和國的協議。不過馬其頓總統今天表示，他不會簽這個協議，希臘總理也恐遭反對黨提不信任投票。

希臘長期以來都反對北方鄰國自稱馬其頓，因為希臘也有個同名的北部省分，認為北鄰馬其頓的國名似暗示自家北部省分是馬其頓領土。

此外，希臘自認馬其頓這個名稱是它文化遺產的一部分，是2000多年前亞歷山大大帝的帝國核心地區所在，不滿遭北鄰盜用。兩國多年來為此爭執，希臘並為此阻撓馬其頓加入歐盟與北約。