NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈被逼剪真實鳥頭　童星接受心理治療修杰楷挑戰地表最強人車接力賽8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

改國名以解與希臘紛爭 馬其頓總統反對

中央社2018/06/14 02:45
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社史高比耶/雅典13日綜合外電報導）希臘與鄰國馬其頓為化解近30年的紛爭，昨天達成馬其頓改為北馬其頓共和國的協議。不過馬其頓總統今天表示，他不會簽這個協議，希臘總理也恐遭反對黨提不信任投票。

希臘長期以來都反對北方鄰國自稱馬其頓，因為希臘也有個同名的北部省分，認為北鄰馬其頓的國名似暗示自家北部省分是馬其頓領土。

此外，希臘自認馬其頓這個名稱是它文化遺產的一部分，是2000多年前亞歷山大大帝的帝國核心地區所在，不滿遭北鄰盜用。兩國多年來為此爭執，希臘並為此阻撓馬其頓加入歐盟與北約。

馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）昨天與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）宣布達成這項里程碑式的協議；根據協議，馬其頓將改名為北馬其頓共和國。

不過馬其頓總統伊凡諾夫（Gjorge Ivanov）今天在首都史高比耶（Skopje）舉行記者會說：「我才是最終定奪者，我不會屈服於任何壓力、訛詐與威脅。我不會支持或簽署此一有損國格的協議。」

馬其頓總統伊凡諾夫是由民族主義反對黨「馬其頓內部革命組織-馬其頓民族團結黨」（VMRO-DPMNE）所支持，總統有權否決。目前馬其頓的中間偏左政府，尚需獲國會2/3的同意，協議才能生效，沒有VMRO-DPMNE的支持，在國會就達不到2/3的門檻。

希臘內部也對協議出現反彈。總理齊普拉斯為此飽受抨擊，他的政府還可能被提起不信任投票。（譯者：陳亦偉）1070614

美國務卿：盼北韓2年半內完...反映通膨恐升溫 美聯準會...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan