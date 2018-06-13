NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈李優牙套妹變潮模　都因戒掉這玩意暴雨不來？氣象專家：真的難預報！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

華爾街日報 對中國商品課重稅就待川普拍板

中央社2018/06/14 07:41
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）白宮5月底預告，將於6月中公布對500億美元中國商品加徵25%關稅的清單。華爾街日報報導，美方準備落實這項計畫，只待總統川普拍板定案，此舉恐引發北京強烈還擊。

美方官員透露，川普上週赴加拿大參加七大工業國集團（G7）峰會前夕，白宮、商務部、財政部和美國貿易代表署（USTR）資深貿易官員集會，商討對中國商品加徵關稅事宜。

官員說，川普尚未拍板定案，鑑於華府希望北京合作說服北韓放棄核武，川普也可能反悔，不在貿易上對中國加強施壓。川普12日在新加坡與北韓領導人金正恩會談，金正恩僅重申非核化承諾，會後發表的聯合聲明欠缺裁減核武細節。

報導指出，川普政府最初打算對總值500億美元的中國商品加徵關稅，總金額可能隨商品清單變化。

川普曾多次避免正面槓上中國，期望北京在處理北韓問題上扮演幫手，但他本週與金正恩會談後暗示，將在貿易上持續對中國採取強硬態度。他當時在會後記者會表示：「我得做該做的事，美中貿易逆差龐大，我們必須設法處理。」

聽取會商簡報的美方官員指出，國安官員近幾週在白宮會議上主張，美中貿易和北韓問題應分開考量，北京只有在認定有助自身利益的情況下，才會在北韓問題上幫忙，美方貿易強勢作為影響有限。

在美中貿易問題上，川普政府內部常意見不合，白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）等鷹派主張對中國下重手，以財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）為首的溫和派則尋求妥協。報導表示，多位部會首長支持對中國加徵關稅，是難得一見的共識。

華府多次指控北京強迫在中國營運的美商轉移技術給中方合作夥伴，川普政府認為，加徵關稅是迫使中國停止違反美國智慧財產權法規的必要手段。

報導指出，中國官員為釐清川普政府在貿易上的下一步行動，拚命在新加坡「川金會」聲明和川普記者會逐字稿中尋找線索。報導引述未具名中國官員表示，北京認為川普政府按計畫公布清單的機率很高。

美方官員透露，美國貿易代表萊特海澤（RobertLighthizer）預計15日公布加徵關稅的最終商品清單。由於川普政府試圖阻擋中國取得和銷售先進技術，半導體等高科技產品可能加進清單。（編輯：屈享平）1070614

加薩鎮壓 聯合國壓倒性通...川金會落幕 美前次卿警告勿...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan