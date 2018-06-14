NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈暴雨不來？氣象專家：真的難預報！台灣8家動畫廠商參加安錫動畫影展8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

盤前財經大事搶先讀2018年6月14日

鉅亨網2018/06/14 08:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews
今日操盤前瞻

2018 世足開打
日本 4 月工業生產
美國 5 月零售銷售
歐洲央行利率決策

股東會：台塑化、環泥、儒鴻、精華、旺宏、英業達、創見、王道銀行、麗嬰房、晶豪科、揚明光、力旺、遠傳、祥碩、世界、智冠、瑞儀、台郡、緯創
法說會：南港、建準、美律、貿聯 - KY
除權息：科妍、寶利徠、敦陽科、王品、德律、湯石照明、神盾、潤泰新

Fed 升息一碼 暗示今年再升 2 次 道瓊跌逾百點

聯準會 (Fed) 今日決議升息一碼，並暗示今年還將二度升息，美國股市週三下跌。道瓊工業平均指數收低 119.53 點或 0.47% 至 25201.20；納指收低 8.09 點或 0.11% 至 7695.70；標普 500 指數收低 11.22 點或 0.40% 至 2775.63。閱讀全文...

金金併擬再鬆綁 金管會將放寬資本計提當誘因

金管會日前才拋出金金併鬆綁規定，主委顧立雄昨 (13) 日再表示，為了鼓勵金融整併，將放寬資本計提，以作為提高併購意願的誘因。閱讀全文...

〈凌華股東會〉加入 IPC 整合戰局 擬辦私募引進策略投資夥伴

面對物聯網商機，工業電腦整併潮不斷，工業電腦凌華 (6166-TW) 昨 (13) 日股東會通過，私募 2400 萬股，一年內尋求特定企業夥伴；董事長劉鈞強調，尋找新夥伴合作，目的就是擴大市場、增加營收，目前已有特定對象洽談中。閱讀全文...

王品高層傳起內訌 陳正輝發信思考回歸創業初心

市場傳出餐飲集團王品 (2727-TW) 中國營運事務執行長李森斌於 4 月起留職停薪 10 個月，期滿後也不會復職，而主因是與董事長陳正輝理念不合，另外還有台灣事業執行長楊秀慧將於年底離職的消息，多起傳言恐是高層起內訌。閱讀全文...

美國制裁 + 經濟蕭條 IEA：伊朗、委內瑞拉 2019 原油產量恐減近 3 成

根據《彭博社》報導，國際能源署 (IEA) 今 (13) 日發布月報，內容顯示，受美國制裁、經濟動盪等因素影響，預估 2019 年，伊朗、委內瑞拉兩國原油產量，恐減少近 30%。閱讀全文...

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
〈凌華股東會〉加入IPC整...台灣主要報紙重要財經新聞 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan