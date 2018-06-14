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慎入！他把截肢左小腿包進捲餅吃　大讚「很有嚼勁」

編輯中心／綜合報導2018/06/14 08:08
▲美國一名男子因為 2 年前一場重大車禍，導致左小腿以下截肢，事後他竟將左小腿肌肉切下煮熟，並包在墨西哥捲餅中吃掉。（圖／翻攝自 Reddit , 2018.6.14）
▲美國一名男子因為 2 年前一場重大車禍，導致左小腿以下截肢，事後他竟將左小腿肌肉切下煮熟，並包在墨西哥捲餅中吃掉。（圖／翻攝自 Reddit , 2018.6.14）

美國一名男子因為 2 年前一場重大車禍，導致左小腿以下截肢，他向醫師表示想把截斷的左小腿保留帶回家，結果竟然是將左小腿部分肌肉切下，煮熟之後做成墨西哥捲餅，與 10 名好友一同分享吃下。男子還表示自己的左小腿吃起來「很有嚼勁！」事後他也將這段經歷與照片 PO 上網路，不過卻引來正反兩極評價。


男子因為 2 年前一場車禍，導致左小腿以下截肢。（圖／翻攝自 Reddit , 2018.6.14）

綜合外國媒體報導，根據當事男子在美國論壇「Reddit」中所 PO 出的文章表示，他在 2 年前騎機車出了車禍，左小腿嚴重骨折，最後面臨截肢的命運。手術後他向醫師提出要求，希望把自己被截斷的左小腿拿回家做紀念。


男子將自己被截斷的左小腿脛骨前肌切下，加以烹調之後做成了墨西哥捲餅。（圖／翻攝自 Reddit , 2018.6.14）


男子將自己被截斷的左小腿脛骨前肌切下，加以烹調之後做成了墨西哥捲餅。（圖／翻攝自 Reddit , 2018.6.14）


男子將自己被截斷的左小腿脛骨前肌切下，加以烹調之後做成了墨西哥捲餅。（圖／翻攝自 Reddit , 2018.6.14）

男子原本想將截斷的部位加工製成檯燈或是門擋，但過了幾個星期後，他有了全新的想法，「在幾位朋友的協助下，我把脛骨前肌（tibialis anterior）切了下來，加以烹調後，做成墨西哥捲餅（fajita tacos），並和朋友們一起享用了這頓大餐！」在品嚐了自己的腿之後，男子還大力稱讚，表示吃起來「很有嚼勁」、「很多汁，像是牛肉一樣的味道！」


男子和多名好友一同分享這頓大餐。（圖／翻攝自 Reddit , 2018.6.14）


男子和多名好友一同分享這頓大餐。（圖／翻攝自 Reddit , 2018.6.14）

文章一出，許多網友紛紛感到噁心，留言表示：「我的天啊！快吐了」、「真希望我沒看到這篇文章」；不過男子對此則回應：「技術上來說，我的行為並不違法，因為我沒有任何銷售行為，也沒有給予不知情的人，這是我的東西！」

關鍵字人肉美國墨西哥捲餅截肢車禍嚼勁
街貓超怕人哈氣威嚇樣樣來　...

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