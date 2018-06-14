台股盤前─先反映蘋果下單利多 大盤上攻仍存變數

美國聯準會 (Fed) 決議升息一碼，並暗示今年還將二度升息，今晨美國股市收盤四大指數收黑之下，台北股市仍受壓制在 5 日均線之下，證券分析師對目前的台股走勢看法不一，但證券分析師黃漢成說，台股將先反映蘋果概念股的接單利多。

黃漢成說，蘋果新手機的訂單將開始下單給台灣供應鏈，昨日的台股包括華通 (2313-TW)、大立光 (2313-TW) 在價量上有明顯反應上攻；同時，在此一因素之下，研判台股集中將穩定向上。

就今晨收盤的美股指數來看，收盤道瓊工業平均指數收低 119.53 點或 0.47% 至 25201.20。Nasdaq 指數收低 8.09 點或 0.11% 至 7695.70。S&P 500 指數收低 11.22 點或 0.40% 至 2775.63。費城半導體指數收低 1.89 點或 0.13% 至 1414.48。