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台股盤前─先反映蘋果下單利多 大盤上攻仍存變數

鉅亨網2018/06/14 08:13
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美國聯準會 (Fed) 決議升息一碼，並暗示今年還將二度升息，今晨美國股市收盤四大指數收黑之下，台北股市仍受壓制在 5 日均線之下，證券分析師對目前的台股走勢看法不一，但證券分析師黃漢成說，台股將先反映蘋果概念股的接單利多。

黃漢成說，蘋果新手機的訂單將開始下單給台灣供應鏈，昨日的台股包括華通 (2313-TW)、大立光 (2313-TW) 在價量上有明顯反應上攻；同時，在此一因素之下，研判台股集中將穩定向上。

就今晨收盤的美股指數來看，收盤道瓊工業平均指數收低 119.53 點或 0.47% 至 25201.20。Nasdaq 指數收低 8.09 點或 0.11% 至 7695.70。S&P 500 指數收低 11.22 點或 0.40% 至 2775.63。費城半導體指數收低 1.89 點或 0.13% 至 1414.48。

台股昨日集中市場加權股價指數以 11173.21 點作收，指數較前一日上漲 28.42 點或 0.26%，成交值 1791.41 億元，也使於 5 日及 10 日均量，在 K 線型態屬於紅 K 棒，但被動元件類股則遭遇逢高獲利了結的賣壓，國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 收黑，甚至分盤交易中的信昌電 (6173-TW) 以跌停作收。

對於此一走勢及格局，國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，昨日台股大盤雖然仍由多頭掌控，大盤加權股價指數也收紅上漲，但大盤量縮上漲呈現「強中透弱」的訊息，有扭轉大盤受制 5 日線壓及技術線型及指標上不利的局勢。

不過，黃漢成表示，目前對於台股大盤研判上，電子股的光學、印刷電路仍有助攻力道。

在台股 PCB 個股中，包括健鼎 (3044-TW)、博智 (8155-TW)5 月營收都改寫歷史新高。

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