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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月14日

鉅亨網2018/06/14 08:12
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台積電總裁魏哲家、日月光半導體執行長吳田玉、鈺創董事長盧超群、和碩董事長童子賢等科技業大咖昨（13）日同步看好半導體產業發展。魏哲家預期，半導體從 PC 時代進入手機時代，甚至未來的物聯網時代之後，將從無所不在，變成無所不能。

在蘋果新 iPhone 即將啟動拉貨、除權息旺季將屆等利多因素激勵下，外資買盤近期大舉進駐元大台灣 50，持股創一年來新高，顯示對大型權值股後市偏多，配合第 3 季旺季效應啟動，有機會推動大盤再次挑戰波段高點 11,270。

晶圓代工二哥聯電昨（13）日強奔漲停，帶動半導體族群士氣。德意志、里昂、瑞信證券、元大投顧等全面瞄準最大權值股台積電，德意志並剖析台積電關鍵 7 奈米製程 5 大商機爆發，8 大客戶訂單湧現，激勵 7 奈米製程營收明年大增 277％。

經濟日報

半導體前景 四天王按讚
金管會打造國際理財平台
外資狂買台灣 50 大盤催油門

工商時報

聯電奔漲停 外資追捧台積電
金控民民併 顧立雄賞甜頭
陳良基請到張忠謀 9 月演講

聯合報

資產逾億客戶 放寬 OBU 商品限制
M17 不玩了 在美剛掛牌就喊撤
熱門儲值卡調查 4 家不友善

蘋果日報

黃立成 慘賠 1 億
王品高層再起內訌
智冠今改選董監 橘子劉柏園搶卡位

中國時報

川金會後 美卿蓬佩奧急訪北京
解雇空少案 高院逆轉判華航勝訴
日國會通過 CPTPP 盼年內生效

自由時報

FII 三根漲停就打開 鴻海小股東很失望
特斯拉裁員 3 千人 暗示重整
蘋果拉貨零組件 PCB 軟板出貨轉強
 

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