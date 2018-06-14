台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月14日

台積電總裁魏哲家、日月光半導體執行長吳田玉、鈺創董事長盧超群、和碩董事長童子賢等科技業大咖昨（13）日同步看好半導體產業發展。魏哲家預期，半導體從 PC 時代進入手機時代，甚至未來的物聯網時代之後，將從無所不在，變成無所不能。

在蘋果新 iPhone 即將啟動拉貨、除權息旺季將屆等利多因素激勵下，外資買盤近期大舉進駐元大台灣 50，持股創一年來新高，顯示對大型權值股後市偏多，配合第 3 季旺季效應啟動，有機會推動大盤再次挑戰波段高點 11,270。

晶圓代工二哥聯電昨（13）日強奔漲停，帶動半導體族群士氣。德意志、里昂、瑞信證券、元大投顧等全面瞄準最大權值股台積電，德意志並剖析台積電關鍵 7 奈米製程 5 大商機爆發，8 大客戶訂單湧現，激勵 7 奈米製程營收明年大增 277％。