NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈暴雨不來？氣象專家：真的難預報！台灣8家動畫廠商參加安錫動畫影展8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

港股盤前—聯準會鷹派言論 恆指恐再向下屠牛

鉅亨網2018/06/14 08:18
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

今天推介 : 波斯登（3998）

1）在 A 股整天受壓下，恆指週三低開低走，最多曾跌約 415 點，收市報 30725 點，下跌 378 點。大市成交按日下跌約 3.8% 至 844 億。但滬深港通成交金額按日卻上升約 14% 至 146 億，而流向方面又轉向為淨流出，金額約 5 億。板塊方面，半導體股（中芯（981）、華虹（1347）及先進半導體（3355））表現一枝獨秀；體育用品股（世足概念？）和家電股（被創維（751）業績有見底跡象帶動？）也表現不俗。教育股、物業管理及醫藥股這些強勢板塊則有顯著回吐。做空方面，佔大市成交微升至 10.7%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區仍在 31600-31699，牛証則在 30600-30699。

簡評：對看好後市的筆者，昨天恆指的大瀉絶對不好受。納指創新高、日經 3 連升，但 A 股卻再走弱。港股一向被動，前天早上的過山車及昨天整天受壓，基本上和 A 股走勢完全一致。現今的港股可大膽說是中資資金主導，而 A 股走勢一向難猜，且看在聯準會升息後有否突破。從牛熊証重貨區看，恆指可能又有誘因再向下屠牛。

在巨額罰款下，中興（763）狂瀉 4 成並不為過，前景要看中央有何政策扶持，尋底之旅應會繼續。半導體股昨天的大升看似有點過火，但在中興的教訓後中央或加快晶片發展，如遇回調可考慮買入作中長線投資。創維和 TCL 多媒體（1070）是少數落後的內銷概念股，市場普遍忽略兩者的智能電視平台潛力，股價應有很大上調空間。

安踏（2020）昨天再創新高，筆者早前提及的利朗（1234）和波斯登（3998）也表現不俗。前者有影子股杉杉品牌即將上市，但股價已累升不少；後者是國內羽絨表表者，在相反季節股價也能突破，現價也只是一倍市帳率，可跟進。

2）一如市場預期，美國聯準會宣布升息一碼，把目標聯邦基金利率上調到 1.75% 至 2%；同時發表最新經濟展望，提升 GDP 增長及通脹率的預測，並把今年年底利率水平的預測中位數提升至 2.375%，把今年整體加息次數的預測由 3 次上調至 4 次，下半年會再加息兩次。（局內對今年加息步伐仍見分歧，預計全年加息 3 次或以下的官員數目由 8 人降至 7 人，認為要加息 4 次或以上的由 7 人增至 8 人，因此令中位數調升。）

受聯準會鷹派言論影響，道指週三反覆下挫，收巿下跌 120 點或 0.47%。標指和納指則分別下跌 0.4% 及 0.11%。雖然川普再次發文指油價太高，但在庫存意外地下跌下，油價三連升。十年期國債債息微升至 2.974%。港股 ADR 下跌 7 點，相當於恆指 30718 點水平。

3）蘋果日報 - 沽空機構渾水研究 (Muddy Waters) 出報告狙擊今年熱炒的內地教育股、在美國上市的好未來(TAL)。渾水表示，好未來自 2016 財政年度已誇大利潤，預計在 2016 至 2018 年，好未來至少將淨利潤高估 43.6%。渾水創辦人 Carson Block 指他正在沽空好未來。受消息影響，好未來股價一度挫 15%，收市跌 10.2%。其他在美國上市的內地教育股如新東方、博實樂教育、海亮教育、精銳國際教育皆受影響，跌幅約半成左右。

4）新股訊息 ：
欣融國際（1587）今天起招股，招股價 0.75 元，一手 4000 股，本月 27 日掛牌。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
台股盤前─先反映蘋果下單利...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan