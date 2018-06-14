港股盤前—聯準會鷹派言論 恆指恐再向下屠牛

1）在 A 股整天受壓下，恆指週三低開低走，最多曾跌約 415 點，收市報 30725 點，下跌 378 點。大市成交按日下跌約 3.8% 至 844 億。但滬深港通成交金額按日卻上升約 14% 至 146 億，而流向方面又轉向為淨流出，金額約 5 億。板塊方面，半導體股（中芯（981）、華虹（1347）及先進半導體（3355））表現一枝獨秀；體育用品股（世足概念？）和家電股（被創維（751）業績有見底跡象帶動？）也表現不俗。教育股、物業管理及醫藥股這些強勢板塊則有顯著回吐。做空方面，佔大市成交微升至 10.7%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區仍在 31600-31699，牛証則在 30600-30699。

簡評：對看好後市的筆者，昨天恆指的大瀉絶對不好受。納指創新高、日經 3 連升，但 A 股卻再走弱。港股一向被動，前天早上的過山車及昨天整天受壓，基本上和 A 股走勢完全一致。現今的港股可大膽說是中資資金主導，而 A 股走勢一向難猜，且看在聯準會升息後有否突破。從牛熊証重貨區看，恆指可能又有誘因再向下屠牛。



在巨額罰款下，中興（763）狂瀉 4 成並不為過，前景要看中央有何政策扶持，尋底之旅應會繼續。半導體股昨天的大升看似有點過火，但在中興的教訓後中央或加快晶片發展，如遇回調可考慮買入作中長線投資。創維和 TCL 多媒體（1070）是少數落後的內銷概念股，市場普遍忽略兩者的智能電視平台潛力，股價應有很大上調空間。



安踏（2020）昨天再創新高，筆者早前提及的利朗（1234）和波斯登（3998）也表現不俗。前者有影子股杉杉品牌即將上市，但股價已累升不少；後者是國內羽絨表表者，在相反季節股價也能突破，現價也只是一倍市帳率，可跟進。

2）一如市場預期，美國聯準會宣布升息一碼，把目標聯邦基金利率上調到 1.75% 至 2%；同時發表最新經濟展望，提升 GDP 增長及通脹率的預測，並把今年年底利率水平的預測中位數提升至 2.375%，把今年整體加息次數的預測由 3 次上調至 4 次，下半年會再加息兩次。（局內對今年加息步伐仍見分歧，預計全年加息 3 次或以下的官員數目由 8 人降至 7 人，認為要加息 4 次或以上的由 7 人增至 8 人，因此令中位數調升。）



受聯準會鷹派言論影響，道指週三反覆下挫，收巿下跌 120 點或 0.47%。標指和納指則分別下跌 0.4% 及 0.11%。雖然川普再次發文指油價太高，但在庫存意外地下跌下，油價三連升。十年期國債債息微升至 2.974%。港股 ADR 下跌 7 點，相當於恆指 30718 點水平。

3）蘋果日報 - 沽空機構渾水研究 (Muddy Waters) 出報告狙擊今年熱炒的內地教育股、在美國上市的好未來(TAL)。渾水表示，好未來自 2016 財政年度已誇大利潤，預計在 2016 至 2018 年，好未來至少將淨利潤高估 43.6%。渾水創辦人 Carson Block 指他正在沽空好未來。受消息影響，好未來股價一度挫 15%，收市跌 10.2%。其他在美國上市的內地教育股如新東方、博實樂教育、海亮教育、精銳國際教育皆受影響，跌幅約半成左右。

4）新股訊息 ：

欣融國際（1587）今天起招股，招股價 0.75 元，一手 4000 股，本月 27 日掛牌。