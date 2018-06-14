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院長阿公走了！聖母醫院17日為呂道南神父舉辦殯葬彌撒

記者李清貴／宜蘭報導2018/06/14 09:02
▲呂道南神父與小朋友合影（圖／羅東聖母醫院提供 , 2018.06.14)
▲呂道南神父與小朋友合影（圖／羅東聖母醫院提供 , 2018.06.14)

曾經是小病童口中的「院長阿公」，羅東聖母醫院前院長呂道南神父(Fr.Antonio Didone)昨（13）日傍晚辭世，享年84歲，院方將於17日下午2時在該院舉辦「殯葬彌撒」，之後將安葬於廣興天主教公墓。

呂道南神父1933年12月8日出生於義大利巴多瓦省(Padova)的齊塔德拉市(Cittadella)，巴多瓦位於地中海畔，呂神父自幼在這個宗教城長大，全家都是非常虔誠的天主教徒。求學時成績非常優異，也很認真幫忙家務。11歲時，他告訴父親想進入修道院，一開始，爸爸很反對，因為覺得家裡需要他，但是媽媽很支持他的決定，13歲終於如願以償進入修道院，並且在25歲時晉鐸神父。

1961年，28歲的呂道南神父奉天主教靈醫會指派，跨過大半個地球，來到台灣，從此展開四十幾年的醫療傳道工作。一開始派任澎湖，為了融入當地生活，與居民有更良好的溝通，他認真學台語，擔任院長期間惠民醫院由二十五床擴充到六十床。他陸續興建惠民一村、惠民二村，供當地窮困人家居住，為協助漁民推廣漁業，他重建碼頭，帶著民眾鑿井解決水資源問題。澎湖人都非常感謝他，但他總是不居功，每當被問及相關事蹟，總是輕描淡寫帶過。

1967年，呂神父到羅東聖母醫院服務，從早忙到晚，倒痰盂、搬病患，有感蘭陽平原當時的醫療匱乏，於1973年，以40歲「高齡」放下手邊一切重返義大利學醫，而且攻讀的是當時人才最缺乏的小兒科，四年後重返蘭陽地區行醫，並擔任羅東聖母醫院第五任院長。他成立基金會、擴大醫院規模、協助貧困與重症族群，是病人口中的「萬應公」，熱心助人，深受民眾仰賴。他更是小病童的「聖誕老公公」、「院長阿公」，援救無數病童，先後成立早產兒基金會、腎友基金會、一般貧困基金會及復健之友會等。

呂道南神父曾當選全國好人好事代表及第五屆醫療奉獻獎等獎項，他將一生都奉獻給台灣，照顧無數病患，尤其是貧困的弱勢族群。自己本身非常節儉，卻對貧困病患非常慷慨，經常解囊幫助需要的人，他曾說過需要他的地方就是家鄉。聖母醫院將於17日星期日下午2時在該院為呂道南神父舉辦「殯葬彌撒」，送呂神父最後一程，彌撒後將安葬於廣興天主教公墓。

關鍵字羅東聖母醫院呂道南神父天主教公墓殯葬彌撒
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