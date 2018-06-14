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美升息1碼 法人：多空變幻台股宜謹慎

中央社2018/06/14 08:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北14日電）美國聯準會升息1碼，美國擬本週宣布對中國貿易制裁清單；另外，歐洲央行可能年底前停止量化寬鬆，可能影響全球資金流動及匯率變化。法人表示，多空變幻，台股宜謹慎。

美國聯邦準備理事會（Fed）如預期宣布升息1碼，為今年第2度升息，並釋出今年還會再升息2次、2019年會升息4次的信號，反映美國通膨恐升溫。

美國股市小幅下跌，其中道瓊工業指數下跌0.5%，以25201.20點作收；標準普爾指數跌0.4%、科技股那斯達克指數跌0.1%。

法人表示，利率期貨已充分反映美國升息1碼的消息，而歐洲央行年底前將停止購債，量化寬鬆政策終止的機率大增，可能帶動歐元走強，使強勢美元暫歇，緩和熱錢流出新興市場的壓力。

法人認為，仍須提防因美國連續升息而導致全球部分資金從新興市場流向美國；而歐洲資金寬鬆政策結束，導致全球股市上漲動能降溫；另一方面，台灣證交所統計至5月底，上市公司平均殖利率約4.26%，除權息旺季即將來臨，市場又有充沛資金動能，同時高配息、高殖利率個股仍是外資、壽險公司關愛的標的，市場多空變幻。

元大期貨表示，大立光股東會釋出產能滿載的訊息，股價大漲6.5%；晶圓代工聯電8吋廠接單滿載，且陸續調漲代工價格，激勵聯電股價強鎖漲停，而晶圓代工龍頭台積電漲幅也達1.3%。

外資期現貨布局方面，現貨部位小幅買超0.9億元；期貨淨多單則減碼643口至4萬9569口，整體籌碼偏向中性。

元大期貨指出，13日台指期延續橫向震盪，在Fed公布利率決策前夕，逆價差由4點擴大至27點，顯示市場風險意識增加。元大認為，Fed利率決策升息1碼，美國對中國最終301關稅清單本週將出爐，台指期宜謹慎看待。（編輯：楊玫寧）1070614

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