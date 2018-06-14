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中央社

聯準會宣布升息 暗示今年將再升息2次

中央社2018/06/14 08:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天調升基準貸款利率，為今年的第2度升息，並釋放出2018年和2019年將更積極升息的信號，反映美國經濟成長「強勁」。

法新社報導，儘管聯準會主席鮑爾（JeromePowell）承認，全國企業都對美國總統川普惱人的貿易政策引發不穩定感到擔憂，但他強調「美國經濟情況良好」。

設定利率的聯準會聯邦公開市場委員會（FederalOpen Market Committee）一致通過升息，將聯邦資金利率目標區間調高為1.75%至2.0%，並透露金今年還會再升息2次、明年則會升息4次，較先前預期多出一次。

華爾街對聯準會積極升息的新立場感到不滿，擔心此舉恐導致物價上漲。聯準會宣布升息後，美股3大指數應聲下跌，全面收黑。

道瓊工業平均指數（Dow Jones IndustrialAverage）下跌0.5%，標準普爾500指數下跌0.4%。

不過，鮑爾對加速通膨的憂慮輕描淡寫，說聯準會對近期油價走高驅動的預期物價上漲不會過度反應，還說目標是將利率「持續」維持在2%上下。

他告訴記者：「我們知道通膨會回升，我認為，我們並沒有對通膨低於2%反應過激，也不會對通膨高於2%反應過度。」

聯準會3月宣布今年首度升息，也是自2015年12月以來的第6次，以試圖在不加劇通貨膨脹的情況下，保持經濟增長。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070614

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