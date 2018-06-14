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中央社

美國升息 投信：有利新興市場股市表現

中央社2018/06/14 08:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北14日電）美國如預期升息1碼，雖然升息前新興市場觀望氣氛濃厚，但投信表示，回顧歷史經驗，升息其實有利風險性資產走揚，且新興市場又相對成熟市場表現耀眼。

摩根投信表示，眼見多數新興市場目前經濟基本面向好，企業獲利動能強勁，搭配美國聯邦準備理事會(Fed)有望維持溫和升息漸進縮表，商品價格助攻，有望吸引資金認錯回補新興市場，未來走勢可望續有表現。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文表示，美國升息和歐洲央行(ECB)量化寬鬆(QE)退場預期高漲，搭配第2季以來美元反彈，激起不少新興市場投資雜音，但回顧美國自1988年至2006年之間4段升息循環，新興市場股市3次升息期間漲幅力克成熟市場，僅1次因當時美國升息速度超過市場預期而表現落後。

張乃文強調，美國升息奠基於就業市場持續改善和經濟成長動能強勁，由於全球股市向來以美國馬首是瞻，新興市場企業動能更是和全球經濟存在高度正向連動關係，過往經驗顯示，美國升息期間，新興市場股市表現更是鶴立雞群，隨著美股正展開金融海嘯以來的大多頭行情，新興市場風險性資產可望也跟著雨露均霑。

此外，原物料與新興市場股市息息相關，景氣後周期階段有利原物料多頭，原物料價格上漲除提升新興市場原物料出口成長，也將拉抬內需消費擴張，對於整體新興市場景氣向上具有正面催化作用。（編輯：楊玫寧）1070614

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