美國升息 投信：有利新興市場股市表現

（中央社記者田裕斌台北14日電）美國如預期升息1碼，雖然升息前新興市場觀望氣氛濃厚，但投信表示，回顧歷史經驗，升息其實有利風險性資產走揚，且新興市場又相對成熟市場表現耀眼。

摩根投信表示，眼見多數新興市場目前經濟基本面向好，企業獲利動能強勁，搭配美國聯邦準備理事會(Fed)有望維持溫和升息漸進縮表，商品價格助攻，有望吸引資金認錯回補新興市場，未來走勢可望續有表現。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文表示，美國升息和歐洲央行(ECB)量化寬鬆(QE)退場預期高漲，搭配第2季以來美元反彈，激起不少新興市場投資雜音，但回顧美國自1988年至2006年之間4段升息循環，新興市場股市3次升息期間漲幅力克成熟市場，僅1次因當時美國升息速度超過市場預期而表現落後。