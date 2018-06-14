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娛樂

保羅路德寵女兒無極限　視訊大玩「芭比娃娃」

記者翁新涵╱台北報導2018/06/14 09:57
▲保羅路德起床之後第一件事，居然是跟女兒大玩芭比娃娃。（圖／記者陳明安攝，2018.06.14）
▲保羅路德起床之後第一件事，居然是跟女兒大玩芭比娃娃。（圖／記者陳明安攝，2018.06.14）

保羅路德訪台13日接受台灣媒體聯訪，提到當初漫威邀請他演出《蟻人》時，他覺得棒極了，也認為自己很適合演「蟻人」，倘若漫威是邀請他扮演「雷神索爾」，那就很有事了。

而且他的二個小孩：13歲的兒子和8歲女兒，知道這個消息之後，比他還要高興，非常驕傲老爸可以演出漫威的超級英雄，保羅路德說：「我兒子非常喜歡看漫威的電影，幾乎每一部都看過，因此當聽到自己的老爸要當超級英雄時，認為我根本就是世界上最酷的人。」但他也偷偷透露，其實平常兒子喜歡「酷寒戰士」更勝蟻人，但絲毫不減老爸是這世界上最酷的地位。至於女兒，則是自此變得非常喜歡畫「蟻人」，甚至經常觀察螞蟻的動態，似乎比他還要關心「蟻人」。

談到二個小孩，愛家的保羅路德眼神便充滿愛心，甚至透露訪問當天早上，他才跟女兒視訊聊天過，至於內容，居然是跟她玩芭比娃娃，可是，在電話視訊裡要怎麼玩呀？保羅路德接著笑笑說：「我女兒手拿著二個芭比娃娃問我：『你的芭比要叫甚麼名字？我就說我的芭比叫“凱倫”，她接著說她的芭比叫“崔西”，之後我們就開始一堆『娃娃對話』。」一聽到這裡，現場媒體整個大爆笑，完全想不到今天一整天在台灣要扮演「超級英雄」的保羅路德，居然一大早是在玩芭比娃娃。

而且早在來台之前，保羅路德就開始「認識台灣」囉，原來，女兒同學的媽媽正好是台灣人，在他來台之前，幫他列了一長串在台灣要參觀或吃的東西，還叮囑他一定要吃火鍋，因此還沒到台灣，保羅路德就感覺好像認識台灣很久了，一下飛機便有一種特別的親切感。

關鍵字保羅路德蟻人蟻人與黃蜂女
李優牙套妹變潮模　都因戒掉這玩意

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