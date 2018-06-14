保羅路德寵女兒無極限　視訊大玩「芭比娃娃」

保羅路德訪台13日接受台灣媒體聯訪，提到當初漫威邀請他演出《蟻人》時，他覺得棒極了，也認為自己很適合演「蟻人」，倘若漫威是邀請他扮演「雷神索爾」，那就很有事了。

而且他的二個小孩：13歲的兒子和8歲女兒，知道這個消息之後，比他還要高興，非常驕傲老爸可以演出漫威的超級英雄，保羅路德說：「我兒子非常喜歡看漫威的電影，幾乎每一部都看過，因此當聽到自己的老爸要當超級英雄時，認為我根本就是世界上最酷的人。」但他也偷偷透露，其實平常兒子喜歡「酷寒戰士」更勝蟻人，但絲毫不減老爸是這世界上最酷的地位。至於女兒，則是自此變得非常喜歡畫「蟻人」，甚至經常觀察螞蟻的動態，似乎比他還要關心「蟻人」。