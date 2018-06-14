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中央社

調查：逾7成聖保羅市民支持限制使用車輛

中央社2018/06/14 09:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西一項調查指出，76%的聖保羅市受訪民眾支持採取限制使用汽車和減少城市空氣汙染的措施。

「我們的聖保羅網」（Rede Nossa Sao Paulo）今天公布委託民調機構Ibope進行的調查數據指出，支持這類行動的受訪民眾中，30%相信檢查汽車汙染物排放量是最好的選擇。

21%認為限制市中心車輛流通量，是減少大氣汙染的最有效方法；16%捍衛擴大輪流限車制的實施時間。

「我們的聖保羅網」在2017年9月進行的一項調查顯示，56%的受訪居民表示，已經有過一些與汙染有關的健康問題。

衛生和可持續性研究所所長沃米塔（EvangelinaVormittag）指出，空氣汙染的有害影響眾多，最主要是心髒病和中風等心血管疾病，占影響總數的80%；另外20%是呼吸道疾病。

汽車、卡車、摩托車和公共汽車是聖保羅市空氣汙染物的主要來源，占空氣汙染顆粒的50%，但80%的二氧化碳都是由車輛引起的。

沃米塔指出，前陣子卡車罷工期間，因燃油短缺，大量減少了聖保羅市內的車流量，而聖保羅市和聖保羅州沿海聖多斯低窪地區的空氣汙染情況，更分別改善50%和70%。

調查還測量聖保羅市民對垃圾分類的配合度，根據調查，平均57%的居民實踐垃圾分類，西區的指數達75%，市中心65%，東區指數最低，只有51%。（編輯：陳俊碩）1070614

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