調查：逾7成聖保羅市民支持限制使用車輛

（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西一項調查指出，76%的聖保羅市受訪民眾支持採取限制使用汽車和減少城市空氣汙染的措施。

「我們的聖保羅網」（Rede Nossa Sao Paulo）今天公布委託民調機構Ibope進行的調查數據指出，支持這類行動的受訪民眾中，30%相信檢查汽車汙染物排放量是最好的選擇。

21%認為限制市中心車輛流通量，是減少大氣汙染的最有效方法；16%捍衛擴大輪流限車制的實施時間。

「我們的聖保羅網」在2017年9月進行的一項調查顯示，56%的受訪居民表示，已經有過一些與汙染有關的健康問題。