遭菲高利貸集團綁架 台男幸運獲救

（中央社記者林行健馬尼拉14日專電）菲律賓大馬尼拉地區以及各大城市賭場林立，近年來因欠賭債引發的糾紛也愈來愈多，近日又有一名台灣人因此被大陸人非法監禁，在中華民國駐菲代表處的協助下獲救。

菲律賓警方在一份簡短的報告中說，現年37歲的周姓台灣籍男子，11日清晨5時被數名中國大陸人押到馬尼拉灣畔一座賭場旁的酒店房間，限制行動。

昨天下午2時30分左右，周男撥打中華民國駐菲代表處急難救助號碼求救，駐菲代表處立即通報菲國警方，警方確認地點之後，今天凌晨帶隊順利將他救出，並逮捕了涉嫌押人的熊姓及廖姓大陸籍男子。