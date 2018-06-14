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中央社

遭菲高利貸集團綁架 台男幸運獲救

中央社2018/06/14 09:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉14日專電）菲律賓大馬尼拉地區以及各大城市賭場林立，近年來因欠賭債引發的糾紛也愈來愈多，近日又有一名台灣人因此被大陸人非法監禁，在中華民國駐菲代表處的協助下獲救。

菲律賓警方在一份簡短的報告中說，現年37歲的周姓台灣籍男子，11日清晨5時被數名中國大陸人押到馬尼拉灣畔一座賭場旁的酒店房間，限制行動。

昨天下午2時30分左右，周男撥打中華民國駐菲代表處急難救助號碼求救，駐菲代表處立即通報菲國警方，警方確認地點之後，今天凌晨帶隊順利將他救出，並逮捕了涉嫌押人的熊姓及廖姓大陸籍男子。

根據初步瞭解，周男在賭場向高利貸集團欠下30萬披索的賭債，因此被限制行動。但他在償清之後，對方還要索討40萬披索利息。

高利貸集團恐嚇，如果今天中午以前仍無法償還，就要對他不利。

截稿時周男仍在警察局，駐菲代表處稍後將派人前往探視，至於兩名大陸人，將面臨「綁架」或「非法監禁」罪名的控告。

駐菲代表處提醒民眾，來菲律賓到賭場娛樂，宜量力而為，莫與高利貸集團扯上關係。

上個月，菲華反罪宣導人士洪玉華在菲國電視節目中說，賭場高利貸集團綁人的事件愈來愈多，受害者多為台灣人、大陸人以及東南亞華人。

洪玉華說，他們除被虐打之外，也可能被迫以勞役方式還債，包括運毒或到網路賭博據點工作。

此類案件近年來在菲國層出不窮，對岸的中國駐菲律賓大使館，5月間也在網站張貼多張欠債賭客被虐打的照片，提醒大陸人「潔身自好，避免陷入涉賭勒索傷害事件」。（編輯：紀錦玲）1070614

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