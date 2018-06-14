美升息、台股跌　新台幣小升盤整　原因是這個

美國聯準會（Fed）升息1碼，並上調對2018年進一步升息的預期，美元指數一度上漲，但市場將焦點轉向中美貿易及歐洲央行政策會議，新台幣兌美元今（14）日早盤小升盤整，目前最高來到29.85元、升值4分，高低價差僅2分。匯銀人士指出，本周包括歐洲及日本央行都要開會，市場關注貨幣政策走向，因此觀望氣氛濃，新台幣升幅有限。

美國聯準會升息1碼，並釋出今年還會再有2波升息訊息，美股收跌，其中道瓊工業指數下跌119.53點，以25201.20點作收；那斯達克指數跌8.09點，收7695.70點。台股今日開盤跌30.17點，加權股價指數以11143.04點開出，目前下跌50餘點。