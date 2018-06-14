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美升息、台股跌　新台幣小升盤整　原因是這個

記者顏真真／台北報導2018/06/14 09:46
▲新台幣兌美元6月14日早盤呈現升值走勢，但因歐洲央行也將開會，市場趨向觀望，新台幣升幅有限，目前高低價差僅2分。（圖／ NOWnews 資料照）
▲新台幣兌美元6月14日早盤呈現升值走勢，但因歐洲央行也將開會，市場趨向觀望，新台幣升幅有限，目前高低價差僅2分。（圖／ NOWnews 資料照）

美國聯準會（Fed）升息1碼，並上調對2018年進一步升息的預期，美元指數一度上漲，但市場將焦點轉向中美貿易及歐洲央行政策會議，新台幣兌美元今（14）日早盤小升盤整，目前最高來到29.85元、升值4分，高低價差僅2分。匯銀人士指出，本周包括歐洲及日本央行都要開會，市場關注貨幣政策走向，因此觀望氣氛濃，新台幣升幅有限。

美國聯準會升息1碼，並釋出今年還會再有2波升息訊息，美股收跌，其中道瓊工業指數下跌119.53點，以25201.20點作收；那斯達克指數跌8.09點，收7695.70點。台股今日開盤跌30.17點，加權股價指數以11143.04點開出，目前下跌50餘點。

國際匯市部分，雖然美國聯準會升息1碼後，美元一度上漲，但因市場焦點轉向中美貿易及即將開會的的歐洲央行政策會議，美元收盤回吐漲幅，而韓元因昨日休市，今日早盤貶破1080價位，目前來到1082.45韓元兌1美元，日圓來到110.31日圓兌1美元，人民幣兌美元中間價6.3962元，較前一交易日中間價則大升194基點。

至於新台幣兌美元今日早盤以29.855元、升值3.5分開出，在觸及29.85元後轉趨盤整，目前高低價差僅2分。匯銀人士指出，雖然美國升息及台股開跌，但因美元指數收盤回檔，加上市場觀望歐洲央行開會結果，觀望氣氛濃，新台幣兌美元呈現盤整趨勢，升幅有限，目前在29.861元震盪。

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