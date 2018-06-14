被丟包在遊樂場　5歲女童「不想吵媽逛街」惹網心疼

將孩子獨自留在公共場所玩耍，你放心嗎？近日一名女網友帶孩子到遊樂場時，發現一名 5 歲女童一直跟著他們，一問之下才得知女童媽媽跑去逛街，女童雖然想找媽媽，卻又因不想打擾媽媽而不願打電話「我想媽媽的時候，都假裝她在我旁邊」，一番話語讓女網友聽了感到不捨，也讓其他網友感嘆女童太早熟。

女網友在「爆怨公社」表示，當時發現女童一路跟著她，好奇詢問女童怎沒上幼稚園？女童回答「我不想離開媽媽，不想上」。過了一小時後，又聽到女童說出想找媽媽，就告訴女童可以打電話給媽媽，沒想到女童卻說「我不想吵媽媽逛街，不想煩她」、「我想媽媽的時候，都假裝她在我旁邊。」乖巧早熟的態度讓女網友聽了有點不捨。