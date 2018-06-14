NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈台灣思想狹隘　有馬妹全家移民美國菜鳥索托雙響砲　國民5:4勝洋基8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

被丟包在遊樂場　5歲女童「不想吵媽逛街」惹網心疼

生活中心／綜合報導2018/06/14 09:50
▲一名5歲女童被媽媽留在遊樂園自己玩，想找媽媽卻怕吵到媽媽逛街而不願打電話，乖巧早熟態度讓人心疼。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲一名5歲女童被媽媽留在遊樂園自己玩，想找媽媽卻怕吵到媽媽逛街而不願打電話，乖巧早熟態度讓人心疼。（示意圖／翻攝自pixabay）

將孩子獨自留在公共場所玩耍，你放心嗎？近日一名女網友帶孩子到遊樂場時，發現一名 5 歲女童一直跟著他們，一問之下才得知女童媽媽跑去逛街，女童雖然想找媽媽，卻又因不想打擾媽媽而不願打電話「我想媽媽的時候，都假裝她在我旁邊」，一番話語讓女網友聽了感到不捨，也讓其他網友感嘆女童太早熟。

女網友在「爆怨公社」表示，當時發現女童一路跟著她，好奇詢問女童怎沒上幼稚園？女童回答「我不想離開媽媽，不想上」。過了一小時後，又聽到女童說出想找媽媽，就告訴女童可以打電話給媽媽，沒想到女童卻說「我不想吵媽媽逛街，不想煩她」、「我想媽媽的時候，都假裝她在我旁邊。」乖巧早熟的態度讓女網友聽了有點不捨。

女網友補充說道，女童在她與孩子抵達遊樂園前就已在那了，自己在陪伴女童的 2 小時內，女童媽媽曾短暫出現過，向女童說了些話後就消失，讓她很是無奈「不知道小孩子家長想法，無法猜測。不了解孩子成長經歷，無法理解。只是聽到孩子說話為孩子心疼。」並透露有向工作人員詢問相關規定，確認大人應要陪同孩子在現場「但很多說去廁所就不見了」。

文章一出隨即不少網友討論，紛紛回應「讓人心疼的孩子」、「孩子被迫成熟」、「好獨立的小孩」，心疼女童，也有網友表示「唉～真心覺得心臟很大」、「...也太放心了吧！就這樣放著小孩自己去逛街」、「要訓練小孩也不是這種訓練法，要等出事了才來後悔？」認為女童媽媽這樣做太危險。

關鍵字女童丟包遊樂場媽媽早熟心疼
暴雨不來？氣象專家：真的難預報！被逼吃2次水煮香蕉　他怒譙賴清德

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan