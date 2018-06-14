被丟包在遊樂場　5歲女童「不想吵媽逛街」惹網心疼

將孩子獨自留在公共場所玩耍，你放心嗎？近日一名女網友帶孩子到遊樂場時，發現一名 5 歲女童一直跟著他們，一問之下才得知女童媽媽跑去逛街，女童雖然想找媽媽，卻又因不想打擾媽媽而不願打電話「我想媽媽的時候，都假裝她在我旁邊」，一番話語讓女網友聽了感到不捨，也讓其他網友感嘆女童太早熟。
女網友在「爆怨公社」表示，當時發現女童一路跟著她，好奇詢問女童怎沒上幼稚園？女童回答「我不想離開媽媽，不想上」。過了一小時後，又聽到女童說出想找媽媽，就告訴女童可以打電話給媽媽，沒想到女童卻說「我不想吵媽媽逛街，不想煩她」、「我想媽媽的時候，都假裝她在我旁邊。」乖巧早熟的態度讓女網友聽了有點不捨。
女網友補充說道，女童在她與孩子抵達遊樂園前就已在那了，自己在陪伴女童的 2 小時內，女童媽媽曾短暫出現過，向女童說了些話後就消失，讓她很是無奈「不知道小孩子家長想法，無法猜測。不了解孩子成長經歷，無法理解。只是聽到孩子說話為孩子心疼。」並透露有向工作人員詢問相關規定，確認大人應要陪同孩子在現場「但很多說去廁所就不見了」。
文章一出隨即不少網友討論，紛紛回應「讓人心疼的孩子」、「孩子被迫成熟」、「好獨立的小孩」，心疼女童，也有網友表示「唉～真心覺得心臟很大」、「...也太放心了吧！就這樣放著小孩自己去逛街」、「要訓練小孩也不是這種訓練法，要等出事了才來後悔？」認為女童媽媽這樣做太危險。