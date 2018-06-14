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中央社

聯合國大會通過 譴責以色列鎮壓加薩示威者

中央社2018/06/14 09:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約聯合國總部13日綜合外電報導）聯合國大會今天以120票贊成壓倒性多數，通過阿拉伯支持、譴責以色列在加薩示威衝突中造成巴勒斯坦人喪生的決議案。美國譴責哈瑪斯煽動加薩暴力修正案則未獲通過。

法新社報導，這份決議案譴責以色列對巴勒斯坦人「過度、不相稱和肆意地」動用武力，並呼籲採行措施，保護在加薩（Gaza）和以色列占領的約旦河西岸的巴勒斯坦人。

巴勒斯坦人3月底開始在加薩邊界示威，抗議期間，至少129人遭以色列砲火殺害。沒有以色列人死亡。

由阿爾及利亞和土耳其代表阿拉伯與穆斯林國家提出的這份決議案，在193名成員的聯合國大會贏得120票決定性的票數支持，另有8票反對，45票棄權。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）斥這份決議案「偏頗」，並譴責阿拉伯國家試圖藉著在聯合國譴責以色列，贏得國內的政治籌碼。

海利告訴聯合國大會：「對一些人而言，攻擊以色列是他們最喜歡的政治運動，所以我們今天才會在這裡。」

美國提出的修正案譴責哈瑪斯在加薩邊界「煽動暴力」，但無法跨越2/3多數的通過門檻。

美國6月1日在安理會動用否決權，阻止安理會通過譴責以色列的決議案後，支持這項措施的阿拉伯國家轉向聯合國大會。

和安理會不同，聯合國大會採納的決議案並無約束力，成員國也不能動用否決權。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070614

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