〈FED升息一碼〉鷹派態度轉強？專家：放心！Fed

Girard 稱，「我是非常鷹派的，但我沒看到通膨風險，通膨仍維持相對良性。」 (Fed 鷹派者傾向積極緊縮的貨幣政策，以維持通膨在安全水準。)

Fed 週三 (13 日) 升息 1 碼，將利率抬升至 1.75% 至 2% 範圍內，且在會後聲明包含了更多鷹派態度，指示經濟前景轉強。Fed 指出，通膨終於接近目標的 2%，可能暫時一段時間讓通膨保持在稍高的水準。

NatWest Markets 首席美國經濟學家、5 月份預測競賽冠軍團隊隊長 Michelle Girard 認為，通膨沒有失控，意味著 Fed 不需要將利率推升到會導致經濟崩潰的程度。

Girard 團隊報告指出，雖然他們不認為基本面需要 Fed 將利率調升到高於中立，但 FOMC 的點圖顯示，貨幣政策最終轉向限制性是個廣泛觀點。

最新 Fed 預期顯示，多數決策者認為聯邦基金中立利率略低於 3%，但他們大多預計 Fed 在 2020 年會升息至 3.4%，以維持通膨不變。Girard 團隊認為 Fed 在利率達到中立的時候會停下來。

NatWest 團隊想法不同於其他華爾街經濟學家，他們不認為經濟即將面臨衰退，他們不認為 Fed 會將利率調高到會拖慢經濟的水準，且他們相信稅減和管制放鬆帶來的支撐不會衰退。

Girard 說，「我認為這會有延續性的好處，企業會有更高的資本支出，也因此 GDP 會上升，工資也會調漲，通膨仍將良性。」

MarketWatch 自 2003 年開始進行經濟學家預測競賽，而 5 月預測冠軍團隊由 Girard 的團隊拿下，也是 Girard 以首席經濟學家身份拿下的第三次月季競賽冠軍，以及該公司第十次冠軍頭銜。《MarketWatch》預測項目為 10 項指標，如新屋銷售、消費者價格指數、零售額、工業生產和消費者信心等，下表為該團隊本月預測與實際數據狀況：

過去 12 個月，NatWest 在《MarketWatch》調查的 45 個預測團隊中排名第四。

Schwab 金融研究中心首席固定收入經濟學家 Kathy Jones 認為，Fed 雖然升息，但沒有增加升息的總次數，所以可能只是回應財務刺激措施，短期內拉動更多成長。「我認為 Fed 沒有調整對潛在成長率或長期通膨的估計，因為他們的基本預測沒有改變太多。」

券商 TD Ameritrade 首席市場策略師 LL Kinahan 在《富比士》專欄裡提出，Fed 這次會議面臨一些關鍵問題，值得注意的是，Fed 是否已經準備好未來幾個月更高的升息？因為歐洲和日本央行似乎仍會維持寬鬆，歐美利差會因而擴大，Fed 和企業恐怕不樂見這情形，因為會擾亂貿易平衡。

Fed 另一個棘手問題是未來加速調薪，這會對通膨有大影響。官方本月稍早公布，5 月份工時薪資年率上升 2.7%，這不太會造成通膨的大隱憂，但近 20 年低點的失業率 3.8% 卻可能迫使企業主積極調薪才能招聘新人手，根據《華爾街日報》週二報導，現在職缺已經多過求職人數，這是自該紀錄 2000 年開始以來頭一回發生這樣的狀況。

工資可能調升，但第一季經濟成長又卻僅有 2.2%，Fed 必須權衡這兩件事才能做出決定，如果升息過多，就有扼殺經濟成長的風險，但如果今年剩餘時間升息沒超過一次，通膨恐怕會開始升高。

本週公布的 5 月份消費物價指數 (CPI) 和生產物價指數 (PPI) 尚算良好，但年度生產物價上升 3.1%，為 6 年多來最大幅度，這讓一些分析師擔心通膨問題。

公債殖利率反應

2 年期公債殖利率上升 3.9 個基點至 2.578%，攀上 5 月 16 日以來最高點。

10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 2.979%。

30 年期公債殖利率僅上升 1 個基點至 3.103%。

5 年期公債和 30 年期公債之間的收益率差距收窄 26 個基點，2 年期公債和 10 年期公債之間的收益率差距收窄 40 個基點，兩者均為 2007 年以來最窄差距。