地方萬花筒》影／彰化縣代檢廠端午連假期間不驗車

▲107年端午節連續假日汽車代檢廠不驗車，彰化監理站提醒定檢即將到期的車主，儘速安排車輛定檢。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

你知道嗎？107年端午節連續假日汽車代檢廠不驗車，臺中區監理所彰化監理站提醒車主儘早安排定檢，監理站長王顯文強調，逾期仍未參加檢驗，將依道路交通管理處罰條例第17條規定裁處。

端午節將至，在端午節連續假期期間，彰化地區各汽車代檢廠將暫停受理汽車檢驗服務，彰化監理站提醒定檢即將到期的車主，儘速安排車輛定檢，以免逾期受罰，最重者還可能遭到註銷牌照的處分喔。



▲107年端午節連續假日汽車代檢廠不驗車，彰化監理站提醒定檢即將到期的車主，儘速安排車輛定檢。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

王顯文表示，彰化縣代檢廠端午連假期間不驗車，如果您的愛車應檢驗日期最後一天剛好在連續假期期間(6月16日至18日)的話，可順延至假期結束後第一個上班日(6月19日)完成車輛檢驗，逾期仍未參加檢驗，將依道路交通管理處罰條例第17條規定裁處。



▲107年端午節連續假日汽車代檢廠不驗車，彰化監理站提醒定檢即將到期的車主，儘速安排車輛定檢。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

監理站提醒車主，提早安排車輛定期檢驗及保養，除能確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全外，亦能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情形，彰化監理站也提醒，每家代檢廠每日車輛檢驗數量均有限制，車主可事先於公路電子監理服務網或彰化監理站官網「導航專區」查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊，以節省您寶貴的時間。