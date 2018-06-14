川普停美韓軍演 五角大廈忙找替代方案

川金會：美國北韓過招（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普出乎意料對北韓讓步，宣布暫停美韓軍事演習的隔天，美軍正尋求其他方式來確保美國駐南韓部隊依舊可以充分訓練、徹底做好準備。
路透社報導，美國官員表示，目前還不清楚美韓哪些類型的訓練會落入現遭川普禁止的「軍演」範圍，但大型、美國南韓聯合演習看來是不符合最新的指導原則。
川普12日在新加坡與北韓領導人金正恩舉行歷史性峰會後，宣布停止美韓軍演，說這類演習昂貴且「挑釁」，附和北韓過去對美韓軍演的批評，一反美國長久以來的說法。
暫停美韓軍演的決定讓許多美國退役和現役國防官員十分錯愕，許多人是在川普對外發言才知道這件事。
一位白宮國家安全會議（NSC）官員表示，即使川普做出宣布，仍會持續進行某些類型的訓練。這位不願具名的官員說：「我們保衛南韓的承諾決不變…會繼續進行例行性戰備訓練和訓練交流。」
隨著塵埃落定，目前看來美軍不太可能繼續參與年度「乙支自由衛士」聯合軍事演習。這場在南韓舉行的演習大多透過電腦模擬，上一次於2017年8月舉行時，有1萬7500名美軍加入南韓部隊。
澳洲、加拿大、哥倫比亞、丹麥、紐西蘭、荷蘭和英國也都參與其中。
共和黨籍聯邦眾議員、眾院軍事委員會主席索恩貝里（Mac Thornberry）表示，他認為8月的軍演將受到影響，「依我的了解，目的是暫停大規模聯合演習」。
他說他支持川普政府的決定，給協商一個機會，「考驗一下北韓」。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1070614