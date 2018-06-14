美國加徵關稅逼近 川普：恐讓中國心煩意亂

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）川普政府即將公布對中國輸美商品加徵關稅的最終清單，繼續推動關稅措施。美國總統川普表示，未來幾週他將會在貿易議題上和中國來硬的，恐讓北京當局心煩意亂。

彭博報導，川普接受福斯新聞（Fox News）資深政治主播拜爾（Bret Baier）的訪問今天播出。川普受訪時說：「中國可能會對貿易議題有點心煩意亂，因為我們將在貿易方面下重手。」川普是在新加坡與北韓領導人金正恩會面後，搭乘空軍一號返國時，在機上接受拜爾訪問。

川普表示：「未來幾週，你們將會看到。他們瞭解我們的作法。」接著，川普提到他和中國國家主席習近平的個人關係「良好」。