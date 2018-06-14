美國加徵關稅逼近 川普：恐讓中國心煩意亂

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）川普政府即將公布對中國輸美商品加徵關稅的最終清單，繼續推動關稅措施。美國總統川普表示，未來幾週他將會在貿易議題上和中國來硬的，恐讓北京當局心煩意亂。
彭博報導，川普接受福斯新聞（Fox News）資深政治主播拜爾（Bret Baier）的訪問今天播出。川普受訪時說：「中國可能會對貿易議題有點心煩意亂，因為我們將在貿易方面下重手。」川普是在新加坡與北韓領導人金正恩會面後，搭乘空軍一號返國時，在機上接受拜爾訪問。
川普表示：「未來幾週，你們將會看到。他們瞭解我們的作法。」接著，川普提到他和中國國家主席習近平的個人關係「良好」。
在幾週來，中美雙方高階官員貿易會談進展不多下，白宮表示，已在進行對中國輸美價值500億美元產品課徵關稅計畫。
川普政府計畫15日宣布最終關稅清單，並將很快實施。川普政府正在檢視各方湧來的意見，俾以對4月的初步清單進行修正。在初步清單中，美方表示將對從電視零件到洗碗機等各種商品加徵25%關稅。
路透社引述川普政府資深官員報導，川普明天將和首席貿易顧問開會，以決定是否啟動對中國輸美商品課徵關稅。
消息人士透露，預定15日公布的最終清單規模比初步清單為小，略有增減，尤其是科技類。
目前還不清楚，倘若川普決定加徵關稅，何時將啟動。數名產業團體遊說人士告訴路透社，他們預期川普最早會隨著聯邦公報公布，在15日啟動，也可能延至下週。
知情人士告訴路透社：「總統的貿易顧問團隊建議加徵關稅，倘若不見關稅措施，會是因為總統認為他還沒準備好實施關稅。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070614