紐約州議會通過友台決議案 盼駕照相互承認

決議指出，台灣與紐約關係深厚，為紐約州第16大出口市場，雙邊經貿關係為紐約州創造逾1萬個就業機會。駐紐約辦事處及相關僑團不遺餘力促進紐約與台灣雙邊關係，除推動雙方經貿、文化與教育交流，也積極參與社區公益。

根據駐紐約辦事處新聞稿，紐約州參議會今天特別安排佛光山紐約道場住持如揚法師以佛教儀式祝禱開場，審議第J5583號友台決議案時，提案的參議員史塔維斯基（Toby Ann Stavisky）歡迎駐紐約辦事處長徐儷文及僑團代表出席。

決議案籲請紐約州與台灣簽署駕照相互承認協定，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）等國際組織，強調台灣關係法的重要性，也期盼台美簽署雙邊貿易協定，強化經貿關係。

紐約州眾議會也於上午通過由紐約市皇后區眾議員金兌錫（Ron Kim）領銜提出的第K1356號友台決議案，內容與參議會決議案相同。

金兌錫並發言，籲請紐約州長古莫（Andrew Cuomo）宣布2018年6月13日為紐約州「台灣傳統日」（Taiwan Heritage Day），強調台灣關係法的重要性，並支持台灣與紐約州簽署駕照相互承認協定。

紐約州議會與駐紐約辦事處今天還在州議會立法大廈聯合主辦「台灣傳統日」慶祝酒會，數十名州參眾議員到場致意，台灣會館老人中心、國際佛光會紐約協會等僑團代表與會，超過100人出席。

徐儷文感謝紐約州參眾議會通過決議案，重申與台灣的友誼，尤其今年納入支持台灣與紐約州簽署駕照相互承認協定相關文字，別具意義。她表示，紐約州眾多台灣移民與僑團，多年來致力於社區服務，促進雙邊友好關係，貢獻卓著。（編輯：陳俊碩）1070614