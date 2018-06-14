NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台灣思想狹隘　有馬妹全家移民美國菜鳥索托雙響砲　國民5:4勝洋基8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

紐約州議會通過友台決議案 盼駕照相互承認

中央社2018/06/14 09:51
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）紐約州參眾議會今天都無異議通過慶祝「台灣傳統日」決議案，重申紐約州與台灣友好關係，支持台灣參與國際組織，並籲請台灣與紐約州簽署駕照相互承認協定。

根據駐紐約辦事處新聞稿，紐約州參議會今天特別安排佛光山紐約道場住持如揚法師以佛教儀式祝禱開場，審議第J5583號友台決議案時，提案的參議員史塔維斯基（Toby Ann Stavisky）歡迎駐紐約辦事處長徐儷文及僑團代表出席。

決議指出，台灣與紐約關係深厚，為紐約州第16大出口市場，雙邊經貿關係為紐約州創造逾1萬個就業機會。駐紐約辦事處及相關僑團不遺餘力促進紐約與台灣雙邊關係，除推動雙方經貿、文化與教育交流，也積極參與社區公益。

決議案籲請紐約州與台灣簽署駕照相互承認協定，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）等國際組織，強調台灣關係法的重要性，也期盼台美簽署雙邊貿易協定，強化經貿關係。

紐約州眾議會也於上午通過由紐約市皇后區眾議員金兌錫（Ron Kim）領銜提出的第K1356號友台決議案，內容與參議會決議案相同。

金兌錫並發言，籲請紐約州長古莫（Andrew Cuomo）宣布2018年6月13日為紐約州「台灣傳統日」（Taiwan Heritage Day），強調台灣關係法的重要性，並支持台灣與紐約州簽署駕照相互承認協定。

紐約州議會與駐紐約辦事處今天還在州議會立法大廈聯合主辦「台灣傳統日」慶祝酒會，數十名州參眾議員到場致意，台灣會館老人中心、國際佛光會紐約協會等僑團代表與會，超過100人出席。

徐儷文感謝紐約州參眾議會通過決議案，重申與台灣的友誼，尤其今年納入支持台灣與紐約州簽署駕照相互承認協定相關文字，別具意義。她表示，紐約州眾多台灣移民與僑團，多年來致力於社區服務，促進雙邊友好關係，貢獻卓著。（編輯：陳俊碩）1070614

蔡總統重開IG 要大家留言...美國加徵關稅逼近 川普：恐...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan