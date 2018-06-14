超霸氣全額補助！　仕高利達挺你晉升GOGORO車主

剛告別繳稅季，把辛苦一年的血汗錢上繳國庫後荷包瞬間大縮水，想著接下來要開啟吃土模式就不得不垂頭喪氣，而現在，蘇格蘭威士忌仕高利達霸氣LEAD挺，祭出史上最霸氣全額補助，箱箱都有獎，創造一股狂潮。

消費者只要購買「全額LEAD挺」活動包裝之仕高利達金牌或12年蘇格蘭威士忌即可參與活動。頭獎將送出大家心中的夢幻車款Gogoro2八名，不要再羨慕別人擁有智慧雙輪，現在不用自備款、不用等政府補助，購買指定商品並撕開瓶身貼紙，就有機會馳電飛奔於時尚尖端。

2018年仕高利達「全額LEAD挺」超潮的贈獎活動，除了瓶身貼紙撕好禮送出八個Gogoro車主名額外，更準備了其他多項好禮，包含Apple Watch Series 3，以及超過三萬五千件喝酒必備神器等豐富獎項！品牌更祭出「登陸序號得好禮」，只要上網登錄序號還可參加抽獎，將抽出Gogoro 2、Apple Watch Series3 及任天堂Switch 各二名，並可集點兌換限量一百份仕高利達金牌雙瓶組及限量三千張威秀電影票兌換券等，獎品數量有限，越早登錄越有機會獲得獎項！