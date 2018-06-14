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中央社

遠傳股東會登場 徐旭東獨子徐國安首現身

中央社2018/06/14 10:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北14日電）遠傳電信今天召開股東常會，由董事長徐旭東主持，被外界視為遠東集團接班人的徐旭東獨子徐國安今天也首度現身遠傳股東會；遠傳今天也將改選董事。

遠傳電信今天召開股東常會，由董事長徐旭東主持，會前他特別向媒體介紹兒子徐國安，徐國安身分為遠傳董事，而這也是徐國安首度出席遠傳股東會。

股東會一開場，徐旭東向股東表示，董事會將增加「新經濟的趨勢」，遠傳今天股東會將改選11席董事，其中包括3席獨立董事。

資料顯示，遠傳今年度董事改選候選人包括徐旭東、徐旭平、楊麟昇、李冠軍、徐國安、林暾、村山啟二郎、彭芸；其中獨立董事候選人由香港經濟學家劉遵義、前國立清華大學校長劉炯朗續任，專長為AI領域的微軟亞洲研究院副院長潘天佑為新獨董候選人。

遠傳去年合併總營收新台幣920億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)與稅後盈餘分別為281億元與108億元，每股盈餘(EPS)3.33元，今年預計發放3.75元現金股利，股利發放率高達113%。

展望後續，徐旭東表示，要「轉變」(transform)，使得顧客享受到新服務，期許不再只是通訊公司，主體是通訊服務公司，聚焦的是服務，而服務的重點是，「不只要給你通訊、傳遞訊息，還要讓用戶有好的體驗」。（編輯：李信寬）1070614

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