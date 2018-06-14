南極洲融冰近3兆公噸 海平面上升8公釐

（中央社巴黎13日綜合外電報導）根據今天發表的里程碑研究，自1992年來，南極洲已有近3兆公噸的冰消融，速度驚人，使海平面上升約8公釐。假如全球暖化持續不受控制，這個冰封大陸恐將重繪地球海岸線。
84名科學家組成的國際團隊在「自然」（Nature）期刊中說，其中2/5的冰是在過去5年消失，冰層消融速度增快3倍。
研究執筆人說，這項發現應能消除任何人對南極洲冰層正在縮減的質疑。
這項研究也凸顯出居住在低窪沿海城市和聚落的數億人口所面臨的生存威脅。
研究共同執筆人、美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）科學家瑞格納（Eric Rignot）說：「我們如今對南極洲正在發生的情況有了明確的概念。」瑞格納追蹤地球冰層長達20年。
「我們將這些結果視為必須採取行動，減緩地球暖化的另一記警鐘。」
研究指出，自1992年來，南極洲已有2.7兆公噸的冰消失，使海平面上升大約8公釐。
海平面目前以每年3.4公釐的速度上升。自1993年來，全球海洋水位已上升84.8公釐。
到本世紀末，海平面將比工業化前的基準高出數十公分到一公尺，甚至更多，其中有一部分將取決於抑制溫室氣體排放的成效。
科學家說，無論如何，海平面在未來幾世紀將持續上升。
根據研究，在2012年之前的20年，南極洲每年失去大約760億公噸的冰，自2012年開始，冰層消融速度加快，每年融冰平均達2190億公噸。
英國里茲大學（Leeds University）教授謝波德（Andrew Shepherd）說：「過去10年間，南極洲冰層加速消融。」
「南極洲冰層消融導致當今海平面上升的速度，超過過去25年的任何時候。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070614