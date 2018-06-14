南極洲融冰近3兆公噸 海平面上升8公釐

（中央社巴黎13日綜合外電報導）根據今天發表的里程碑研究，自1992年來，南極洲已有近3兆公噸的冰消融，速度驚人，使海平面上升約8公釐。假如全球暖化持續不受控制，這個冰封大陸恐將重繪地球海岸線。

84名科學家組成的國際團隊在「自然」（Nature）期刊中說，其中2/5的冰是在過去5年消失，冰層消融速度增快3倍。

研究執筆人說，這項發現應能消除任何人對南極洲冰層正在縮減的質疑。

這項研究也凸顯出居住在低窪沿海城市和聚落的數億人口所面臨的生存威脅。

研究共同執筆人、美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）科學家瑞格納（Eric Rignot）說：「我們如今對南極洲正在發生的情況有了明確的概念。」瑞格納追蹤地球冰層長達20年。