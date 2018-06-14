柯文哲：用一個吳音寧把柯文哲搞垮

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北農產運銷公司爭議延燒，台北市長柯文哲今天說，「用一個吳音寧把柯文哲搞垮」，這是政治戰術，指他只要跟吳音寧「同框」，一定扣分，「這不就是大家要的嗎」。

柯文哲上午搭公車到台北市政府上班時，接受媒體訪問，闡述自己對北農爭議想法。

柯文哲說，從前總經理韓國瑜到吳音寧，是政治攻防與藍綠惡鬥，「如果不是有個無黨籍的柯文哲擺在中間，這看起來不會很明顯，反正就選邊站」。

他強調，自己只想扮演和事佬、息事寧人角色，夾在中間讓事情往前走，讓北農可繼續運作就好，「他們有時候殺起來，真的不管公司到底會不會活」，他嘆息自己看似綁手綁腳、很無助，其實是無奈。