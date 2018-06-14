NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台灣思想狹隘　有馬妹全家移民美國菜鳥索托雙響砲　國民5:4勝洋基8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

柯文哲：用一個吳音寧把柯文哲搞垮

中央社2018/06/14 10:08
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北農產運銷公司爭議延燒，台北市長柯文哲今天說，「用一個吳音寧把柯文哲搞垮」，這是政治戰術，指他只要跟吳音寧「同框」，一定扣分，「這不就是大家要的嗎」。

柯文哲上午搭公車到台北市政府上班時，接受媒體訪問，闡述自己對北農爭議想法。

柯文哲說，從前總經理韓國瑜到吳音寧，是政治攻防與藍綠惡鬥，「如果不是有個無黨籍的柯文哲擺在中間，這看起來不會很明顯，反正就選邊站」。

他強調，自己只想扮演和事佬、息事寧人角色，夾在中間讓事情往前走，讓北農可繼續運作就好，「他們有時候殺起來，真的不管公司到底會不會活」，他嘆息自己看似綁手綁腳、很無助，其實是無奈。

面對媒體詢問，他在這起事件中可能會「受傷」，柯文哲說，這是政治戰術，他只要與吳音寧「同框」，一定扣分，「用一個吳音寧把柯文哲搞垮，這不就是大家要的嗎」。

有媒體追問，國民黨不斷攻擊北農，民進黨也要反撲，是否請對方收手，不要再攻擊北農議題，柯文哲說，「選舉到了，沒有不打的。」

對於台北果菜市場休市3天造成菜價跌落，柯文哲也抱怨，兩者並非直接關係，菜價掉的核心問題在於產銷失衡，但當時民進黨在舉辦初選，「農委會把責任推給別人」、「不要每次出問題就找個女巫來燒」。（編輯：張銘坤）1070614

南極洲融冰近3兆公噸 海平...遠傳股東會登場 徐旭東獨子...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan