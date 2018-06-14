傳藻油膠囊塑化劑超標 食藥署將介入調查

（中央社記者張茗喧台北14日電）媒體報導，一款藻油膠囊被驗出塑化劑超過食藥署訂定的建議值，卻仍在通路販售。食藥署今天表示將介入調查，瞭解業者是否未做好自主管理，違者將可依法開罰3萬至300萬元。

蘋果日報今天報導，一款宣稱美國原裝進口的「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」，從去年起就被驗出塑化劑「鄰苯二甲酸2-乙基己基酯（Bis(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP）超過食藥署指引訂定的建議值5ppm，甚至驗出高達26.55ppm，卻仍在通路流通。

衛生福利部食品藥物管理署食品組專門委員董靜馨受訪時表示，目前全球幾乎沒有國家針對DEHP訂有限量標準，台灣則是在2012年爆發塑化劑風波後，才發現在加工過程中無可避免會有塑化劑溶出的問題，因此訂定「降低食品中塑化劑含量之企業指引」。