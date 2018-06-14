傳藻油膠囊塑化劑超標 食藥署將介入調查

（中央社記者張茗喧台北14日電）媒體報導，一款藻油膠囊被驗出塑化劑超過食藥署訂定的建議值，卻仍在通路販售。食藥署今天表示將介入調查，瞭解業者是否未做好自主管理，違者將可依法開罰3萬至300萬元。
蘋果日報今天報導，一款宣稱美國原裝進口的「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」，從去年起就被驗出塑化劑「鄰苯二甲酸2-乙基己基酯（Bis(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP）超過食藥署指引訂定的建議值5ppm，甚至驗出高達26.55ppm，卻仍在通路流通。
衛生福利部食品藥物管理署食品組專門委員董靜馨受訪時表示，目前全球幾乎沒有國家針對DEHP訂有限量標準，台灣則是在2012年爆發塑化劑風波後，才發現在加工過程中無可避免會有塑化劑溶出的問題，因此訂定「降低食品中塑化劑含量之企業指引」。
根據該指引，DEHP指標值為5ppm，但僅做為業者自主管理時的參考，不具法律強制力。
董靜馨說，當業者發現產品中DEHP超過指標值，就應該啟動異常處理措施，清查瞭解產品原料、生產系統需要改進，瞭解是否受到盛裝的塑膠容器汙染，或是原料受到環境中塑膠溶出汙染，一旦超過「每人每日耐受量」（TDI）的10%就應通報衛生機關。
不過，由於TDI是根據攝食者體重、食用量進行計算，因此將交由地方衛生單位介入釐清，瞭解這項產品的販售人群、每日食用量究竟是多少，才能判斷是否應通報而未通報。
此外，也將瞭解業者是否明知產品塑化劑數值異常卻仍放任不管，如查證屬實恐違反「食安法」第7條自主管理責任，可依法開罰3萬至300萬元。
至於DEHP究竟是什麼，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海受訪時說，DEHP屬於長鏈塑化劑，一般在塑膠產品中會使用，增加塑膠產品可塑性，可以做成玩具等產品，至於保健食品中為何有塑化劑，有可能是包裝或其他環節，他並不清楚。
顏宗海指出，DEHP的半衰期約為12小時，除非天天暴露，不然不容易累積在體內。不過，由於DEHP屬於環境荷爾蒙，會干擾體內內分泌表現，過去研究也顯示長期暴露會增加不孕、癌症風險；幼童流行病學研究也顯示，女童長期暴露會增加性早熟風險，男童則可能增加女性化風險。（編輯：劉政權）1070614