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〈FED升息一碼〉中國人行未跟進升息！分析師：人行

鉅亨網2018/06/14 10:22
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美國聯準會週三 (13 日) 宣布上調聯邦基準利率 25 基點，至 1.75%-2.00%，是美國今年第 2 次升息，符合市場預期。中國人行今天並未跟進，中信證券固定收益首席分析師明明表示，中國人行小幅跟隨或者暫緩跟隨都有可能，加速跟隨的機率不大

中國人行維持公開市場利率不變，今早公告公開市場 7 天、14 天和 28 天逆回購中標利率，分別為 2.55%、2.70% 和 2.85%，與先前相同。此外，中國人行今日淨投放人民幣 700 億元。

中信證券明明分析，中國升息與否需權衡考慮目前的內外部因素。從外部因素來看，中美利差和人民幣匯率是外部因素，隨著中國熱錢波動減少、匯率彈性加大、利率獨立性增強，美債利率向中國的傳導利率或有所下降。

明明指出，從內部因素來看，中國國內經濟基本面面臨一定的下行壓力，擴大內需和降低企業融資成本，成為經濟金融工作的主要目標，內部環境制約貨幣政策收緊，升息面臨的壓力較大，央行最大的可能選擇一個是會「升息」5 基點，並結合公開市場操作進行流動性投放。

海通證券姜超表示，不排除中國公開市場跟隨升息，但長期中美利率趨於脫鉤

姜超指出，考慮到當前央行操作利率和市場利率之間仍有較大缺口，存在一定的扭曲，再加上美元升值會對人民幣匯率有一定壓力，所以不排除中國人行仍會藉此機會，象徵性地在公開市場升息，但這對國內流動性的衝擊非常有限。

姜超說，長期來看，中國是全球第二大經濟體，中國經濟是大國經濟，隨著人民幣匯率更加市場化，中美利率將會趨於脫鉤。

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