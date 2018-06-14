〈FED升息一碼〉中國人行未跟進升息！分析師：人行

美國聯準會週三 (13 日) 宣布上調聯邦基準利率 25 基點，至 1.75%-2.00%，是美國今年第 2 次升息，符合市場預期。中國人行今天並未跟進，中信證券固定收益首席分析師明明表示，中國人行小幅跟隨或者暫緩跟隨都有可能，加速跟隨的機率不大。

中國人行維持公開市場利率不變，今早公告公開市場 7 天、14 天和 28 天逆回購中標利率，分別為 2.55%、2.70% 和 2.85%，與先前相同。此外，中國人行今日淨投放人民幣 700 億元。

中信證券明明分析，中國升息與否需權衡考慮目前的內外部因素。從外部因素來看，中美利差和人民幣匯率是外部因素，隨著中國熱錢波動減少、匯率彈性加大、利率獨立性增強，美債利率向中國的傳導利率或有所下降。