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露點「有馬妹」全家移民美國　小恩恩：台灣思想太狹隘

生活中心／綜合報導2018/06/14 10:36
▲「有馬妹」一家人移民美國，全因「台灣思想太狹隘」，並希望孩子能夠快樂。（圖／翻攝自恩的領域）
▲「有馬妹」一家人移民美國，全因「台灣思想太狹隘」，並希望孩子能夠快樂。（圖／翻攝自恩的領域）

部落客「無敵小恩恩」日前帶著妻子 Annie 到日本有馬溫泉全裸泡湯，在部落格文章中上傳愛妻全裸美照，卻疑似露出粉紅奶頭遭網友質疑炒作，後續更傳夫妻兩人為表兄妹關係，引發外界議論紛紛。無敵小恩恩 13 日在部落格「恩的領域」中突然宣布「我們移民美國了！」並指出台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘。

無敵小恩恩表示，這一切始於 2014 年，他們到加拿大生活近半年時間，強調「那是我們人生最快樂的時光」，兩人在加拿大懷了第一個孩子，並回到台灣過著新的父母生活。他接著說「想著以後小孩要如何教育，未來二十年的計畫，在台灣肯定是不行的，環境、教育、人的思想都太狹隘，不如移民到美加吧！」


▲為移民美國，無敵小恩恩一家人備齊畢業證書、公司離職、財力證明等各種文件。（圖／翻攝自恩的領域）

經過各種機緣，無敵小恩恩獲得移民美國的機會，並於 2015 年底開始一連串移民計畫；2016 年到美國加州洛杉磯辦理結婚，因為加州是承認表兄妹結婚的州。無敵小恩恩認為這是人生中期的大轉彎，思考了很多人生課題，且希望孩子能夠快樂，這才是這次移民計畫的最終極目標。


▲無敵小恩恩為孩子著想，全家人移民到美國。（圖／翻攝自恩的領域）

關鍵字無敵小恩恩有馬妹移民美國台灣部落客
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