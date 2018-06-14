露點「有馬妹」全家移民美國　小恩恩：台灣思想太狹隘

部落客「無敵小恩恩」日前帶著妻子 Annie 到日本有馬溫泉全裸泡湯，在部落格文章中上傳愛妻全裸美照，卻疑似露出粉紅奶頭遭網友質疑炒作，後續更傳夫妻兩人為表兄妹關係，引發外界議論紛紛。無敵小恩恩 13 日在部落格「恩的領域」中突然宣布「我們移民美國了！」並指出台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘。

無敵小恩恩表示，這一切始於 2014 年，他們到加拿大生活近半年時間，強調「那是我們人生最快樂的時光」，兩人在加拿大懷了第一個孩子，並回到台灣過著新的父母生活。他接著說「想著以後小孩要如何教育，未來二十年的計畫，在台灣肯定是不行的，環境、教育、人的思想都太狹隘，不如移民到美加吧！」