機器人教育廣徵百位學子　超級機器人助教預備備

「孩子的學習不能輸在起跑點」，在美國行之有年的理科教育的方法與精神「STEM教育」，四個英文字母各代表Science（科學）, Technology（科技）, Engineering（工程）, Math（數學）。STEM教育的宗旨和一般教育的最大不同在於，STEM並非單一學科的教育，而是將科學、科技、工程與數學相關領域整合一起，並以他們來思考研究，創造出解決現實世界問題的方法。

AI大數據時代來臨，「STEM」科技領域教育也被列入108學年度課綱，為力推「機器人教育」，中華民國STEM教育協會決定推出「繁星100機器人菁英培育計畫」，甄選大台北市100位菁英學子，不僅贈予「超級安東尼」機器人教具，還會透過系列培訓課程培養其參賽實戰經驗，藉此培育台灣下一代機器人專業人才，同時也希望帶動台灣的機器人格鬥賽事。

中華民國STEM教育協會理事長、現任立委鄭寶清表示，行政院在107年2月宣布將「台灣AI行動計畫」列為重要政策，AI不僅將帶來巨大的商機，也是科學技術的重要革新，會逐步改變大家的日常生活。因此機器人教育不只是培育人才，對於營造智慧生活，也扮演非常重要的角色。

對於協會發起的「台北市繁星100機器人菁英培育計畫」，鄭寶清也表示非常期待。他說整個計畫將由無限睿智機器人公司董事長黃博弘投入超過610萬資金，並捐贈100組超級安東尼教育用格鬥機器人作為教具，再廣徵100位菁英學生好手，透過相關課程來培育台灣新一代機器人專業人才。

鄭寶清指出，這次計畫也包含舉辦正式的機器人格鬥賽事，由於機器人格鬥賽是各國機器人教育及產業發展的指標，參與度與風氣也能顯現國家對機器人產業的重視程度，是展現研發能力與設計實力最好場合。因此，期待台灣能擁有專業的參賽好手，帶領社會風氣，一同在相關賽事中奪得佳績。

協會副理事長、現任立委李彥秀曾成功推動電競比賽為體育項目，也成功推動「電競選手」納入替代役，她以鄰近國家來舉例，日本有舉辦超過15年的機器人格鬥賽ROBO-ONE，不僅吸引台、韓、美等選手前往比賽，也擴及韓國、中國大陸舉辦賽事。其中，韓國由政府出資成立韓國機器人委員會引進賽事，每年參與人數逐漸增加。

同樣為協會副理事長、現任立委柯志恩也說，智慧化、智慧製造等相關人才培育得從小紮根。教育部與相關領域學者也注意到STEM教育、科技領域教育要納入十二年國民教育課綱中，但許多配套未想好，尤其之前教育部長吳茂昆請辭，又讓科技領域教育的推動腳步落後下來。

協會指出，台灣的STEM教育相較於其他國家算是剛起步，美國已相當普遍，歐洲行之有年，鄰近的香港、新加坡近年來也都積極的實行STEM教育，而台灣有部分國小開始實驗STEM教學，在民間有RFL Taiwan機器人格鬥聯盟，舉辦「人形機器人格鬥賽」，看看整體是民間推動力量跑在政府前面。

柯志恩補充，目前相關台灣機器人比賽較偏重「程式編寫」，卻不太重視機器人動力與硬體結構設計，在課綱尚未落實前，每個學校的教具、教材或教學方式又都沒有統一標準。建議能將機器人格鬥競賽比照電競模式，讓機器人菁英選手出國比賽能獲得補助，增加選手們與國際接軌與交流的機會，那麼舉辦「人型機器人格鬥賽」便是機器人綜合教育驗收成果的最好方法。