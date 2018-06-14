遠傳放眼5G時代 著眼大人物應用

（中央社記者江明晏台北14日電）放眼5G時代，遠傳電信總經理李彬表示，遠傳將著眼「大人物」應用(大數據、人工智慧、物聯網)與發展，2020年遠傳數位人才比例將從今年的15%提升至30%。

遠傳今天召開股東常會，由董事長徐旭東率領經營團隊成員出席。

針對5G，徐旭東表示，5G速度快10倍，遠傳是第一家成立「5G實驗室」的業者，積極投入5G規劃及技術發展。

放眼5G時代，遠傳總經理李彬表示，遠傳將著眼「大人物」應用(大數據、人工智慧、物聯網)與發展，配合政府推動的智慧城市實現自駕場域，或更進一步地展示智慧運輸或智慧城市的5G新應用服務，帶動台灣數位轉型。