查菜蟲與吳音寧　韓國瑜：兩不解與一期待

國民黨高雄市長參選人、前北農總經理韓國於今(14)日赴北檢應訊，韓國瑜表示，他有兩個不了解與一個期待，首先是此案過了一年半，但現在才重新偵訊，他問過法律專家為何要延這麼長的時間，讓人不了解，；第二是北農這家公司 40 年來這麼多總經理，不清楚為何只抓他一個人來作證，至於期待的部分，他則是以中華民國國民的身份期待一場公平公正的偵訊，這是最基本的要求。
韓國瑜本次是以被告與證人兩身分應訊，被告的部分是一年半前被檢舉為菜蟲一案，證人身分則是因為北農總經理吳音寧送菜、送酒事件前往說明。
媒體詢問受到傳訊是否因為高雄市長選情，韓國瑜回應說，很多高雄鄉親講了很多，沸沸揚揚，他在任內每年發放多獎金照顧員工，他反問，民進黨不是勞工是最軟的一塊嗎？他一心一意照顧員工，這是他現在可以說的。
媒體追問是否與民進黨高雄市長參選人陳其邁民調只差 6 %，韓國瑜說，這個大家自有公道，公道自在人人，現在正在偵查他不便表述太多。
媒體詢問台北市長柯文哲說，北農在韓國瑜擔任總經理的時代就很亂，韓國瑜僅說明，他不了解柯市長說出此話的情境是什麼，等到他了解後柯的講話後，會再一併說明；媒體仍追問說柯文哲看了北農報表才知道很亂，韓強調，北農有這麼多總經理，資料調出來就很清楚，所以他不需要表述太多，問問農民、消費者與員工，答案就會出來了。