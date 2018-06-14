查菜蟲與吳音寧　韓國瑜：兩不解與一期待

國民黨高雄市長參選人、前北農總經理韓國於今(14)日赴北檢應訊，韓國瑜表示，他有兩個不了解與一個期待，首先是此案過了一年半，但現在才重新偵訊，他問過法律專家為何要延這麼長的時間，讓人不了解，；第二是北農這家公司 40 年來這麼多總經理，不清楚為何只抓他一個人來作證，至於期待的部分，他則是以中華民國國民的身份期待一場公平公正的偵訊，這是最基本的要求。

韓國瑜本次是以被告與證人兩身分應訊，被告的部分是一年半前被檢舉為菜蟲一案，證人身分則是因為北農總經理吳音寧送菜、送酒事件前往說明。