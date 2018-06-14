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娛樂

未成年女偶像被經紀人播種　開心曬娃粉絲怒遭背叛

娛樂中心／綜合報導2018/06/14 10:45
▲日本女團19歲成員輝星明日香宣布晉升人母。（圖／翻攝輝星明日香推特 , 2018.06.14）
▲日本女團19歲成員輝星明日香宣布晉升人母。（圖／翻攝輝星明日香推特 , 2018.06.14）

日本女團「Star-Bright」19歲成員輝星明日香去年突然在推特宣布懷孕，並公開孩子的爸是大4歲的經紀人岩淵優希，爆炸性的消息讓粉絲無法接受，認為遭到偶像背叛，上月31日她曬出兒子的照片，開心地宣告當媽媽，並表示未來將以育兒和結婚為目標，也不會引退。


▲輝星明日香分享當媽媽的喜悅。（圖／翻攝輝星明日香推特 , 2018.06.14）

輝星明日香去年公布自己懷孕的消息，並坦言自己了解會有粉絲因此離她而去，但表示仍會繼續演藝工作，也會與肚子裡的寶寶一起努力，而她的經紀人也在部落格承認自己是孩子的爸，還向支持輝星明日香的粉絲道歉。上月底輝星明日香在推特PO出多張兒子的照片，透露以帝王切開手術產下一名3810公克的男嬰，她說雖然兒子早產，但相當健康，言談中難掩升格人母的喜悅。


▲輝星明日香曬出兒子照片。（圖／翻攝輝星明日香推特 , 2018.06.14）

去年還是高中生的輝星明日香無預警丟出懷孕消息，還公布孩子的爸就是自己的經紀人，兩人16歲時就開始交往，並展開同居生活，讓喜愛她的粉絲無法接受，直說「遭到偶像背叛」，輝星明日香雖然表示很受傷，但仍堅定表示未來不會引退，也可能轉行當YouTuber。


▲輝星明日香（右）與經紀人老公岩淵優希。（圖／翻攝SmartFLASH YOUTUBE , 2018.06.14）

關鍵字輝星明日香懷孕日本早產youtuber
保羅路德跟她視訊大玩「芭比娃娃」他們從肥帥變型男　剷脂秘訣大公開

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