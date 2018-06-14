退休金少3、4成　葉毓蘭嘆：未來沒人再像我們儍又天真

清大榮譽教授李家同指出，自己日前收到了「退休所得重算處分書」，眼看自己退休金即將減少三至四成，他難過地表示很傷心，有「晚景淒涼的感覺」；對此，警大前教授葉毓蘭也在臉書 PO 文寫道，同是天涯淪落人，李家同的感覺，也是幾十萬人相同的感覺，「未來沒有人會再像我們一樣儍、一樣天真！」

綜合媒體報導，日前李家同接受媒體訪問時說道，自己在 43 年前返台教書，知道薪水不能跟美國相比，也沒抱怨過。但是退休後竟然收到這種通知，讓他感到非常傷心，有種「晚景淒涼的感覺」。



▲日前李家同（圖）接受媒體訪問時表示，近日收到「退休所得重算處分書」讓他感到非常傷心，有種「晚景淒涼的感覺」。（圖／中央社資料圖片）