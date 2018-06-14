退休金少3、4成　葉毓蘭嘆：未來沒人再像我們儍又天真

清大榮譽教授李家同指出，自己日前收到了「退休所得重算處分書」，眼看自己退休金即將減少三至四成，他難過地表示很傷心，有「晚景淒涼的感覺」；對此，警大前教授葉毓蘭也在臉書 PO 文寫道，同是天涯淪落人，李家同的感覺，也是幾十萬人相同的感覺，「未來沒有人會再像我們一樣儍、一樣天真！」
綜合媒體報導，日前李家同接受媒體訪問時說道，自己在 43 年前返台教書，知道薪水不能跟美國相比，也沒抱怨過。但是退休後竟然收到這種通知，讓他感到非常傷心，有種「晚景淒涼的感覺」。
▲日前李家同（圖）接受媒體訪問時表示，近日收到「退休所得重算處分書」讓他感到非常傷心，有種「晚景淒涼的感覺」。（圖／中央社資料圖片）
報導指出，李家同提到，自己是高中、大學同學中唯一一位回台灣服務的人，同學們有 90% 都留在美國，自己和他們都還保有聯繫，而大學同學之前還討論說，準備要在芝加哥舉辦同學會，高中同學也興致勃勃地邀請他明年一起去搭郵輪；對此，李家同無奈感嘆，希望同學們都能夠明白，他並沒有做錯事情，但是不能去芝加哥，也不能去搭郵輪了。
葉毓蘭則在臉書上 PO 文寫道，同是天涯淪落人，李家同教授的感覺，也是幾十萬人相同的感覺。「只不過，國家的未來就這樣毀了，未來沒有人會再像我們一樣儍、一樣天真：年輕時含辛茹苦負笈海外，學成後，沒有留在美國賺美金，而是回到家鄉奉獻己學，年老時辱你是米蟲，硬是將法定退休金砍掉 3、4 成。」
葉毓蘭文末指出，自己自認生活儉樸，還不致於無法終老，「但我也和李教授一樣，希望今天發生在我們身上的『暴政』，永遠不會再發生！」
▲警大前教授葉毓蘭（圖）在臉書 PO 文感嘆：「同是天涯淪落人，李家同教授的感覺，也是幾十萬人相同的感覺。」（圖／翻攝自葉毓蘭臉書, 2018.6.14）