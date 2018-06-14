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〈緯創股東會〉下半年營收可望優於去年同期 將積極布

鉅亨網2018/06/14 10:42
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代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長林憲銘表示，下半年營收及毛利表現可望較去年同期好，這是公司努力的方向。展望 2018，緯創將聚焦電動車等新興市場，期待未來能搶進中國大陸市場，並在供應鏈中取得一席之地。

緯創今日召開股東會，林憲銘指出，公司自 2015 年以來，雖然淨利不高，但仍維持約 1.5 元的股利發放，希望有助股東權益。

展望 2018 年，緯創期待推動數位轉型，並在公司的個人電腦、伺服器及顯示器等核心事業，持續整合客戶、提升毛利，並且聚焦企業雲服務、物聯網、醫療設備跟電動車市場，總經理黃柏漙期待，2018 可以看到實質成果。

林憲銘表示，目前在中國大陸已經跟不少電動車商進行體驗合作，提供電動車控制線路，受到中國大陸政策支持，未來 5 至 7 年電動車將占整體汽車市場比重 20%，跟現在 70 萬輛相比，未來成長潛力明顯，且關鍵零組件將朝標準化制定，緯創如果成功在供應鏈占有一席之地，產品可銷售的對象將會更多。

緯創今日在股東會上也提案通過現金增資案，預計發行 26 億股 GDR，林憲銘認為，為永續營運因此必須取得資金，不過目前處於緘默期，有很多事情需要保留。

林憲銘表示，公司一直尋找適當的時機辦理現金增資，緯創取得資金，前提是不發行新股，兼顧股東權益跟公司營運資金需求。

緯創 2017 年營收 8360.81 億元，年增 26.7%，毛利 3.78%，營益率 0.7%，稅後淨利 43.61 億元，每股純益 1.48 元。

總經理黃柏漙表示，2017 年緯創在智慧型手機、應用服務型的手機裝置、網路電話等表現亮眼，個人電腦跟伺服器表現持平，也沒有衰退，電視出貨則下滑，顯示器跟桌機有微幅成長。

黃柏漙指出， 2017 年材料成本不斷增加、中國大陸工資上漲是所有產業共同面對的問題，使得毛利率較 2016 年略低。

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