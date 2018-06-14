〈緯創股東會〉下半年營收可望優於去年同期 將積極布

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長林憲銘表示，下半年營收及毛利表現可望較去年同期好，這是公司努力的方向。展望 2018，緯創將聚焦電動車等新興市場，期待未來能搶進中國大陸市場，並在供應鏈中取得一席之地。

緯創今日召開股東會，林憲銘指出，公司自 2015 年以來，雖然淨利不高，但仍維持約 1.5 元的股利發放，希望有助股東權益。

展望 2018 年，緯創期待推動數位轉型，並在公司的個人電腦、伺服器及顯示器等核心事業，持續整合客戶、提升毛利，並且聚焦企業雲服務、物聯網、醫療設備跟電動車市場，總經理黃柏漙期待，2018 可以看到實質成果。