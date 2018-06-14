蘋果提高解鎖難度 限執法人員一小時內破解

蘋果公司 Apple (AAPL-US) 週三 (13 日) 表示將改變其 iPhone 設置以加強手機保密功能，提升執法單位在不經允許情況下的解鎖難度。

蘋果股價日線趨勢圖

為科技領域資安「模範生」的蘋果強調其目的是保護使用者及其資安，將在 iPhone 操作系統中更改指令，使過去一小時內未解鎖的手機無法通過 USB 端口連接外部裝置。

據了解，目前法醫公司 GrayShift 及 Cellebrite 等都是使用手機端口來「硬闖」手機內部竊取資料，而破解機雖然相當昂貴，但每隻 iPhone 的破解費用可低至 50 美元。