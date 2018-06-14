瓜農怕雨梨農盼雨 一場雨水兩樣情

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）中央氣象局發布豪大雨特報，苗栗瓜農擔心降雨影響收成，今天急忙搶收哈密瓜，但梨農卻表示，久旱不雨果樹「垂頭喪氣」，水梨長不大，期盼盡快降雨，可說是一場雨兩樣情。
竹南鎮瓜農曾錦溪指出，在崎頂地區栽種約3000株哈密瓜，即將進入採收期，原本預定星期五開始摘採，得知氣象局發布豪雨特報，又看到天空中烏雲密布，趁著還沒下雨，提前到瓜田搶收。
曾錦溪表示，「甚麼都可以賭就是不要跟天賭」，搶收下來的哈密瓜，還要存放約5天，口味最甜美，估計甜度可達16度左右，不過搶收也只能先採1/3，還有2/3仍要看天吃飯，希望雨水慢慢下，不要下太多。
但大湖鄉梨農可不這麼想，大湖地區農會指導員徐震魁指出，4月和5月期間，下雨的天數屈指可數，即將上市的高接梨雖然甜度和肉質都在水準以上，但果實卻偏小。
蔣姓梨農表示，除了果實長不大，連整顆果樹的葉子都往下垂，出現「凋零」的樣子，就是因為「缺水」，儘管已經從附近溪流抽水灌溉，但河水也都快乾涸，如今好不容易盼到一場雨，期盼雨水盡快降下來，讓果樹解解渴。
苗栗縣政府農業處指出，久旱之後的這場雨，讓農民既期待又怕受傷害，這兩天雖不見大雨降臨，但仍提醒農民必須做好防範，以免造成損失。（編輯：李錫璋）1070614