瓜農怕雨梨農盼雨 一場雨水兩樣情

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）中央氣象局發布豪大雨特報，苗栗瓜農擔心降雨影響收成，今天急忙搶收哈密瓜，但梨農卻表示，久旱不雨果樹「垂頭喪氣」，水梨長不大，期盼盡快降雨，可說是一場雨兩樣情。

竹南鎮瓜農曾錦溪指出，在崎頂地區栽種約3000株哈密瓜，即將進入採收期，原本預定星期五開始摘採，得知氣象局發布豪雨特報，又看到天空中烏雲密布，趁著還沒下雨，提前到瓜田搶收。

曾錦溪表示，「甚麼都可以賭就是不要跟天賭」，搶收下來的哈密瓜，還要存放約5天，口味最甜美，估計甜度可達16度左右，不過搶收也只能先採1/3，還有2/3仍要看天吃飯，希望雨水慢慢下，不要下太多。