釐清北農獎金發放等案 韓國瑜赴北檢出庭

（中央社記者王揚宇台北14日電）北檢調查北農前總經理韓國瑜遭質疑濫發獎金等案，今天上午10時傳訊他出庭；韓國瑜表示，今天來北檢，有兩個不了解、一個期待，每次發獎金都經過董事會決議通過並報股東大會。

韓國瑜約在上午9時45分左右抵達台北地檢署。面對媒體提問，韓國瑜說，他心中有兩個不了解、一個期待；第一個不了解是，為何這個案子過一年半再重新偵訊，第二個不了解是，台北農產運銷公司是40年的公司，有這麼多退休的總經理，為何只抓他出來作證。

至於期待部分，韓國瑜表示，他今天是以中華民國國民身分來出庭，期待有一場公平、公正的偵訊。