釐清北農獎金發放等案 韓國瑜赴北檢出庭

（中央社記者王揚宇台北14日電）北檢調查北農前總經理韓國瑜遭質疑濫發獎金等案，今天上午10時傳訊他出庭；韓國瑜表示，今天來北檢，有兩個不了解、一個期待，每次發獎金都經過董事會決議通過並報股東大會。
韓國瑜約在上午9時45分左右抵達台北地檢署。面對媒體提問，韓國瑜說，他心中有兩個不了解、一個期待；第一個不了解是，為何這個案子過一年半再重新偵訊，第二個不了解是，台北農產運銷公司是40年的公司，有這麼多退休的總經理，為何只抓他出來作證。
至於期待部分，韓國瑜表示，他今天是以中華民國國民身分來出庭，期待有一場公平、公正的偵訊。
記者問韓國瑜，是否覺得這是政治鬥爭；韓答，很多高雄鄉親想了很多、沸沸揚揚，自己就不做表述，但每一年只要北農賺了錢，他都發給員工，包括第一年就發新台幣4200萬元、第二年發5000多萬、第三年發6000多萬，第四年發8400萬，每一次都經過董事會決議通過並報股東大會。
媒體再問韓國瑜，是否覺得北檢此時的傳訊時機敏感；韓指出，大家自有公道、公道自在人心。
另外檢方今天也不排除詢問韓國瑜，了解北農整體運作情形，釐清北農現任總經理吳音寧近期的殘貨流向案、業務推廣費事件。
此外北檢為追查是否有「菜蟲」、「果蟲」借機哄抬物價，曾在去年1月10日以證人身分約談韓國瑜到案說明，訊後將他請回。（編輯：張銘坤）1070614