暑假打工財上看610億　學生最嚮往工讀是「試吃員」

時序進入6月了，許多學校開始陸續放暑假，有不少學生提早規畫職涯，想利用時間到企業實習，累積實務經驗，根據人力銀行調查，有高達89.9%的大學生有計畫暑期打工，平均一個月想賺進26,620元，潛在暑期工讀人數可達114.5萬人，預估兩個月下來的暑假打工財，將上看610億元；其中，學生們最嚮往的打工行業是「餐飲住宿與休閒旅遊」，認為最夢幻的打工職務則是「試吃員」及「粉專小編」。
yes123求職網特地進行「暑期工讀實習與陷阱職災調查」，結果發現，有高達89.9%的大學生有計畫暑期打工，比例不但高於去年的88.4%，更創下2012年以來的新高，其中想打一份工的占了40.1%，其餘合計有59.9%想兼兩份以上的差；至於選擇在暑假打工的原因，66.7%主要是為了賺生活費、54.8%是想存錢、50.2%為了增加社會經驗、43.3%賺學費，以及37.9%是為了了解未來職場環境。
調查也發現，學生們每個月的目標，平均想賺進26,620元，如果改以時薪估算，大約要求每小時的工資213元，若以106學年度大專院校學生127.4萬人換算，其中89.9%有意打工，潛在暑期工讀人數可達114.5萬人，預估兩個月下來的暑假打工財，將上看610億元。
至於學生們今年最嚮往的暑期打工行業，前5名依序是餐飲住宿與休閒旅遊(40.1%)、一般服務業(38.8%)、文教家教業(26.7%)、批發零售與貿易(22.2%)，以及大眾傳播與公關廣告(19.2%)。若是以「夢幻打工職務」來看，在學生心中的前5名依序為試吃員(30.3%)、粉專小編(28.6%)、Youtuber(26.3%)、網拍老闆(24.1%)，以及翻譯人員(23.1%)。
人力銀行指出，在學生打工族當中有些學生背負著沉重的經濟壓力，但也有人想先累積一些職場實務經驗，希望能替未來的履歷加分，若單純為了外快，不得不在暑期打工，除了可能占去很多休息時間外，也犧牲掉自我進修時間，因此雙贏的方式，就是工讀內容，能和學校主修或職涯規畫有關連性，同時付出的心力與得到的薪資，兩者能成正比。