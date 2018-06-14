暑假打工財上看610億　學生最嚮往工讀是「試吃員」

時序進入6月了，許多學校開始陸續放暑假，有不少學生提早規畫職涯，想利用時間到企業實習，累積實務經驗，根據人力銀行調查，有高達89.9%的大學生有計畫暑期打工，平均一個月想賺進26,620元，潛在暑期工讀人數可達114.5萬人，預估兩個月下來的暑假打工財，將上看610億元；其中，學生們最嚮往的打工行業是「餐飲住宿與休閒旅遊」，認為最夢幻的打工職務則是「試吃員」及「粉專小編」。

yes123求職網特地進行「暑期工讀實習與陷阱職災調查」，結果發現，有高達89.9%的大學生有計畫暑期打工，比例不但高於去年的88.4%，更創下2012年以來的新高，其中想打一份工的占了40.1%，其餘合計有59.9%想兼兩份以上的差；至於選擇在暑假打工的原因，66.7%主要是為了賺生活費、54.8%是想存錢、50.2%為了增加社會經驗、43.3%賺學費，以及37.9%是為了了解未來職場環境。