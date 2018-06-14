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影／慎入！誓言打擊犯罪　墨西哥候選人遭近距離爆頭槍殺

國際中心／台北報導2018/06/14 10:58
▲槍手直接在被害候選人後腦近距離開槍。（圖／翻攝自《先鋒報》）
▲槍手直接在被害候選人後腦近距離開槍。（圖／翻攝自《先鋒報》）

墨西哥即將在 7 月 1 日舉行各州議會選舉。不過近日又傳出一名科阿韋拉州（ Coahuila ）候選人，在參加完辯論會後遭到槍手近距離開槍射殺，原因很有可能是因為該名候選人的政見是要「打擊犯罪和毒品」才惹禍上身。

綜合外媒報導， 43 歲的強森（ Purón Johnston ）代表墨西哥執政黨「革命制度黨」（ Institutional Revolutionary Party ）參選科阿韋拉州議員，先前他曾在科阿韋拉州的彼德拉斯內格拉斯擔任市長，任期內曾大力掃黑掃毒，引起當地黑幫不滿，還收過死亡威脅，因此身旁保鑣高達 10 多人。


▲遇害的 43 歲候選人強森。（圖／翻攝自《先鋒報》）

從監視器拍下的影片可以看到，一名支持者正在和強森請求和他自拍合照。但這時潛伏在後方的殺手毫不猶豫直接向前朝強森的後腦開槍，隨後逃離現場。強森雖然緊急送醫，但仍在送醫途中身亡。

據了解，強森遇害不久前才在辯論會上再次承諾「會正面迎戰犯罪」，並批評現在掌權的人無法處理好犯罪問題，有些甚至還和黑幫同流合汙，沒想到下個犧牲者就是自己。而根據官方統計，自 2017 年 9 月選舉開跑以來，已經有 112 名候選人被殺。

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關鍵字墨西哥犯罪候選人槍殺爆頭
只做半套不啪啪　她遭男客持刀猛砍愛因斯坦日記曝光：中國人骯髒愚鈍

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