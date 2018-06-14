影／慎入！誓言打擊犯罪　墨西哥候選人遭近距離爆頭槍殺

墨西哥即將在 7 月 1 日舉行各州議會選舉。不過近日又傳出一名科阿韋拉州（ Coahuila ）候選人，在參加完辯論會後遭到槍手近距離開槍射殺，原因很有可能是因為該名候選人的政見是要「打擊犯罪和毒品」才惹禍上身。

綜合外媒報導， 43 歲的強森（ Purón Johnston ）代表墨西哥執政黨「革命制度黨」（ Institutional Revolutionary Party ）參選科阿韋拉州議員，先前他曾在科阿韋拉州的彼德拉斯內格拉斯擔任市長，任期內曾大力掃黑掃毒，引起當地黑幫不滿，還收過死亡威脅，因此身旁保鑣高達 10 多人。