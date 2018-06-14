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鴻海工業富聯盤中跌5.5% 市值跌破人民幣5千億

中央社2018/06/14 10:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海旗下工業富聯今天盤中開低震盪走跌，跌幅5.5%，市值也跌破人民幣5000億元關卡。陸媒分析，市場投資者相對謹慎，也與陸股近期低迷有關。

未能延續連4個交易日強漲走勢，工業富聯今天開盤走跌，最低來到人民幣23.81元，大跌7.4%，盤中跌幅漸收斂，來到人民幣24.3元，跌幅5.5%。

工業富聯今天盤中市值跌破人民幣5000億元關卡，來到4782億元（約合新台幣2.2兆元）。另一方面鴻海盤中也相對弱勢，來到新台幣86.3元，跌幅1.7%，若以鴻海目前股本約173.28億股計算，市值力守新台幣1.5兆元。

中國大陸媒體報導，工業富聯上市後僅連續3根漲停止步，主要是工業富聯本身發行股票數量較多、估值爭議及上海A股大盤表現低迷等因素有關，也反映市場投資者的謹慎態度。

展望今年上半年營運表現，工業富聯預估今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

從客戶端來看，富士康工業互聯網的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」，發行價格訂人民幣13.77元，本益比17.09倍，募集資金約人民幣271.2億元（約合新台幣1270億元），發行後總股本約196.95億股。鴻海目前對工業富聯持股比例來到84.8%。（編輯：楊凱翔）1070614

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