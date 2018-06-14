〈Fed升息〉新興市場貨幣承受壓力 土耳其里拉領跌

聯準會預計加快升息步伐，以及土耳其即將在 6 月 24 日舉行大選，使得該國金融市場被影響，土耳其里拉走跌，抵銷土耳其央行提升利率所帶來的支撐，13 日上午 10 點，土耳其里拉兌美元貶值 0.23% 報 1 美元兌 4.6665 里拉。

美國聯準會 (Fed)13 日宣布升息 1 碼，而公佈的點陣圖指出，聯準會官員對於今年聯邦基金利率的中位預期來到 2.25% 至 2.5% 區間，即暗示著今年可能將再升息兩碼，新興市場貨幣承受壓力，當中土耳其里拉遭影響最劇，因該國同時面臨即將舉行大選的政治不確定性。

美元兌土耳其里拉走勢 (資料來源: investing.com)

FXTM 的研究分析師 Lukman Otunuga 指出，下週土耳其即將舉行的總統和議會大選，使投資者日益焦慮，里拉承受下行風險。

亞洲新興市場貨幣中，印度盧比、馬來西亞令吉和印尼盧比亦走跌，使分析師感到意外，因川金會順利落幕，分析師預期該地區的地緣政治風險將因此降低，並拉升亞洲新興市場貨幣，但走勢不如預期。俄羅斯盧布和墨西哥比索則是走升。

MSCI 新興市場貨幣指數走勢

新興市場資產在今年有好的開頭，但從第 2 季開始，在一系列因素影響下步入熊市，包含強勢美元、聯準會升息、美債殖利率攀升、政治不確定性以及投資者規避風險，導致土耳其里拉、阿根廷披索、巴西里爾、南非蘭特遭大幅拋售。

這些國家特別脆弱因經常帳赤字高，以及面臨通膨大幅走升風險，聯準會提升利率將使這些國家的外部融資變得更昂貴，Commonwealth FX 的首席市場分析師 Omer Esiner 表示：「有大量外部融資需求的國家，例如土耳其、阿根廷和南非，面對美國升息最為脆弱。」

土耳其面臨雙位數的通膨率，5 月數據指出該國通膨高達 12.1%，土耳其里拉今年以來，對美元已下滑高達 22%，土耳其央行已三度介入，最近一次將附買回協議利率從 16.5% 調升至 17.75。然而在短期內，土耳其高通膨的危機以及政治不確定性，使土耳其里拉挽回頹勢的機率不高。