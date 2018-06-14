南北韓召開將軍級軍事會談 聚焦緩解軍事緊張

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）第8次南北韓將軍級軍事會談今天上午在南北韓邊境板門店北韓轄區「統一閣」舉行，雙方將在會談上重點討論緩解軍事緊張、何時舉行國防部長會談等事宜。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓代表團團長、國防部對北韓政策官金度均（陸軍少將）今天率團啟程赴會前，向媒體作了這項發言。

報導引述金度均表示，這將是南北韓自2007年12月以來，時隔11年再次舉行南北韓將軍級軍事會談，雙方將爭取在時隔多年重啟的這次軍事會談上取得成果，以利朝鮮半島迎來和平。

南韓代表團啟程赴會前，在統一部南北會談本部會晤了南韓統一部長官趙明均。趙明均表示，北韓將派遣有經驗的人士出席這次會談，基於今年以來，北韓的態度不同於以往，若有經驗的北韓人士以積極態度與會，有望取得積極結果。