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中央社

南北韓召開將軍級軍事會談 聚焦緩解軍事緊張

中央社2018/06/14 10:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）第8次南北韓將軍級軍事會談今天上午在南北韓邊境板門店北韓轄區「統一閣」舉行，雙方將在會談上重點討論緩解軍事緊張、何時舉行國防部長會談等事宜。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓代表團團長、國防部對北韓政策官金度均（陸軍少將）今天率團啟程赴會前，向媒體作了這項發言。

報導引述金度均表示，這將是南北韓自2007年12月以來，時隔11年再次舉行南北韓將軍級軍事會談，雙方將爭取在時隔多年重啟的這次軍事會談上取得成果，以利朝鮮半島迎來和平。

南韓代表團啟程赴會前，在統一部南北會談本部會晤了南韓統一部長官趙明均。趙明均表示，北韓將派遣有經驗的人士出席這次會談，基於今年以來，北韓的態度不同於以往，若有經驗的北韓人士以積極態度與會，有望取得積極結果。

南韓代表團由金度均為團長，成員包括國防部對北韓政策課長金鏞根、合同參謀本部海上作戰課長安相民、統一部會談第一課長黃正珠、青瓦台安保室行政官朴成基等。

北韓代表團由北韓陸軍中將（相當於南韓少將）安益山擔任團長。2004年，南北韓第1輪和第2輪將軍級軍事會談舉行時，安逸山就曾擔任團長。

本月12日在新加坡舉行的川金會結束後，美國總統川普在記者會上表示，將停止韓美聯合軍演。有觀察指出，韓美原計劃在8月份舉行「乙支自由衛士」聯合軍事演習，北韓可能會在今天的板門店軍事會談上，向南韓提出取消軍演或縮減規模的要求。因此南北韓能否在會談上尋求緩解軍事緊張的突破口，尤其受到關注。（編輯：陳俊碩）1070614

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