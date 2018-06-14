數位行銷重要性與日俱增　企業願加薪6千、金融業居冠

根據1111人力銀行調查，在找尋數位行銷人才的企業當中，有56.86%的企業認為數位行銷的重要性已經超過傳統行銷，還有24.51%認為數位與傳統行銷重要性相當，只有不到2成認為數位行銷發揮的是輔助功能。需要數位行銷人才的主因，以發展電子商務、成立數位行銷部門占29.41%為最多，其次是需要經營多元社群媒體（27.45%）、企業轉型（23.53%）與需要操作關鍵字優化SEO成效（17.65%）的比例較高。

隨著數位經濟浪潮的帶動，各個產業開始朝跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等方向發展，其中，原生的數位行銷產業翻轉，重要性倍增，根據人力銀行調查，有56.86%的企業認為數位行銷的重要性已經超過傳統行銷，以發展電子商務、成立數位行銷部門為最多，因此，企業願意以37,575元的薪資進用數位行銷人才，對於具備數位行銷能力的員工，在薪資上平均願意加薪6,213元，其中又以金融業為主的工商業服務業居各產業之冠。

對於數位行銷人才招募的困境，31.37%的問題出在人才專業度不足、23.53%是人才實務經驗不足、19.61%是組織架構尚未調整，最讓企業主困擾。在徵才不易的現況下，為了解決數位行銷人才需求，52.94%的企業選擇向外招募數位人才，另外有21.57%的企業將相關業務外包給廠商，19.61%才是請員工內部推薦。

人力銀行指出，根據台北市數位行銷經營協會的統計，2016年台灣的數位廣告量為258億，相較於2015年的193億，成長率高達33.69%，對照同時期五大媒體的廣告總量為367億，比2015年下滑12.0%，2017年更下探至332億元的新低，短短5年傳統媒體的廣告量從460億元大減128億元，跌幅超過27%，不難看出數位廣告方興未艾，驚人成長的背後，帶動的就是企業對於數位行銷人才的需求。

因為人才難尋，調查也發現，企業願意以37,575元的薪資進用數位行銷人才，參考過去發布的「企業第三季徵才調查」中，徵才的平均薪資30,783元，進用數位行銷人才的薪資足足提高了6,792元；此外，調查也指出，企業對於具備數位行銷能力的員工在薪資上也更大方，平均願意加薪6,213元，顯示企業對於數位行銷人才的重視，進一步交叉分析，以金融業為主的工商業服務業，對數位行銷人才加薪幅度高達10,057元，居各產業之冠。