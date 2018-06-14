美升息亞股走跌 台股帶量重挫百點

（中央社記者韋樞台北14日電）美聯準會今天如預期宣布升息1碼。不過亞股普遍下跌，台股帶量開低走低，盤中大跌百點，蘋概三雄失神。法人表示，近期台股呈震盪整理格局，在國際利多加持下，有利台股創高。

截至10點45分，台股加權指數來到11072.03點，跌101.18點，成交值新台幣848.19億元。蘋概三雄同步下跌，台積電盤中跌4.5元，來到227.5元，鴻海盤中跌1.7元，來到86.1元，大立光盤中跌100元，來到4630元。

美聯準會今天如預期宣布升息1碼，為今年的第2度升息。聯準會並發出2018年還會再升息2次、2019年會升息4次的信號，反映美國通膨恐升溫。