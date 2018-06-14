鄭明智重砲打擊市場謠言 台郡未來將投百億元蓋廠 規

台郡 (6269-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長鄭明智在股東會中強調，公司未來兩年將投資百億再蓋兩座新廠，此投資規模將是過去 5 年的總和，鄭明智的說法，直接擊破市場對台郡因為掉單恐縮減擴廠規模的傳言。

台郡先前已強調，將在 5G 通訊手持裝置軟板天線製造不缺席，鄭明智今日再度指出，台郡將在未來 5G 高頻時代勝出，結合新材料、多層軟板、高頻模組、半導體製程等新領域，持續以多元化創新技術來滿足客戶的需求。

台郡去年落成投產的高雄新廠，已成功量產次世代 20um 高階軟板，大陸廠則長期佈局著重在高效率的自動化生產線，高頻及半導體新產品皆已成功獲得客戶初步認證。