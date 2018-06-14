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鄭明智重砲打擊市場謠言 台郡未來將投百億元蓋廠 規

鉅亨網2018/06/14 11:12
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台郡 (6269-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長鄭明智在股東會中強調，公司未來兩年將投資百億再蓋兩座新廠，此投資規模將是過去 5 年的總和，鄭明智的說法，直接擊破市場對台郡因為掉單恐縮減擴廠規模的傳言。

台郡先前已強調，將在 5G 通訊手持裝置軟板天線製造不缺席，鄭明智今日再度指出，台郡將在未來 5G 高頻時代勝出，結合新材料、多層軟板、高頻模組、半導體製程等新領域，持續以多元化創新技術來滿足客戶的需求。

台郡去年落成投產的高雄新廠，已成功量產次世代 20um 高階軟板，大陸廠則長期佈局著重在高效率的自動化生產線，高頻及半導體新產品皆已成功獲得客戶初步認證。

台郡日前董事會決議廢止「擬發行 1.2 億美元 ECB(海外可轉換公司債)」 籌資案，由於台郡不再生產手機無線充電用軟板，市場直指台郡因在蘋果零組件供應上掉單，恐縮小擴廠規模，並停止市場籌資。

經查證，蘋果放棄使用無線充電軟板製程，而是改用線圈製程，與台郡掉單與否並不相關。鄭明智今日在股東會上更重申，公司將持續擴廠。

台郡去年稅後純益 30.57 億元年增 34%，每股 10.07 元，股東會通過配發每股 5 元現金股利。

台郡今年第 1 季純益為 2.46 億元，季減 82.1%，年增 0.4%，每股純益為 0.8 元。

若投資人看好台郡後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：台郡元富 7A 購 01(077400-TW)、台郡群益 7B 購 02(078513-TW)、台郡麥證 7B 購 01(078526-TW)。

台郡相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)
台郡相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)
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